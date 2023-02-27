ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (369-й день) | Разведка в Киеве отмечает попытки россиян сменить тактику обстрелов

Зампред Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал в газете „Известия“ статью под названием „Точки невозврата“. Вот три основных тезиса статьи:

ISW перечисляет события, которые произошли с начала этого года: 11 января Путин назначил Валерия Герасимова командующим театром военных действий; Минобороны начало активно интегрировать армейские корпуса самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав российских ВС; военное ведомство также пытается ограничить ЧВК „Вагнер“ в получении боеприпасов и остановило вербовку заключенных.

„Как только основная часть из 300 тысяч мобилизованных прибыла в Украину, Путин начал позволять российскому Минобороны вновь утверждать свою главенствующую роль“, - пишут они.

После окончания мобилизационных мероприятий российский президент Владимир Путин позволил Министерству обороны восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередной сводке.

ISW: Путин понял, что только Минобороны сможет контролировать российские силы в Украине

Гутерриш сообщил, что управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало десятки случаев сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и девочек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении заявил, что вторжение России в Украину вызвало „самые массовые нарушения прав человека, которые мы переживаем сегодня“ и „привело к широкомасштабной смерти, разрушениям и перемещению населения“.

В Женеве в понедельник открылась ежегодная сессия Совета по правам человека ООН, в рамках которой планируется обсудить расследование военных преступлений, совершенных на территории Украины с начала российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Эдуарда Москалева с должности командующего Объединенными силами. Он был назначен на эту должность 15 марта 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в феврале прошлого года.

После расцвета империи и ее золотого века — долгий путь к одному и тому же финалу: к распаду и войне или войне и распаду. Это мировой закон. Так и случилось с нами, с Союзом ССР, только в отложенном варианте. Война могла произойти раньше — в 90-е годы ушедшего столетия, в первые два десятилетия XXI века, но разгорелась сейчас.

Навязчивое желание растерзать нашу страну и привело в конечном счете к специальной военной операции.

Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации.

Белорусские активисты сообщили о диверсии на военном аэродроме под Минском

Проект бывших сотрудников белорусских силовых ведомств BYPOL сообщил, что в результате диверсии, проведенной участниками группы на военном аэродроме в Мачулищах рядом с Минском в воскресенье, был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Об этом сообщает, в частности, агентство Reuters. Впрочем, в тексте сообщения подчёркивается, что независимо подтвердить факт нападения на самолет пока не удается.

Ни в Москве, ни в Минске произошедший инцидент не комментировали, уточняет агентство, и запросы в министерства обороны обеих стран пока остаются без ответа.

„Люди Байкала“: Иркутские мобилизованные в третий раз обратились к Путину с просьбой вернуть их из штурмовиков в тероборону

Новое обращение военнослужащих в редакцию „Люди Байкала“ передали их жёны. Они также отправили документ в Главную военную прокуратуру.

Авторы обращения — военнослужащие из полка 1439, второго батальона. Это пятая, шестая, седьмая и восьмая роты, отмечает издание.