Как работает электронное голосование и можно ли ему доверять?(1)
Сегодня, 27 февраля, стартовало электронное голосование на выборах в Рийгикогу. RusDelfi поговорил с ИТ-предпринимателем и основателем фирмы Codeborne Антоном Кексом, чтобы узнать насколько это надежная система.
Мой голос точно не украдут? Насколько голосовать электронно - безопасно?
Если коротко, то – безопасно. Если чуть более развернуто, то абсолютной безопасности, конечно, не существует нигде. И самое ненадежное звено в этой цепочке – это ваше устройство. ИТ-предприниматель и основатель Codeborne Антон Кекс настоятельно рекомендует установить дополнительно приложение EH kontrollrakendus на телефон. Оно доступно в магазинах приложений Google Play и App Store. „Это необходимо для проверки голоса. На вашем компьютере может быть установлено вредоносное программное обеспечение, которое, например, перехватывает ваш голос и меняет его на другой. Чтобы полностью убедиться, что все работает исправно, нужно использовать два устройства. Вероятность заражения или перехвата обоих устройств – крайне низкая“, - объясняет специалист.
Важно помнить, что с помощью мобильного приложения можно только проверить свой голос, голосовать с телефона нельзя.
На сайте сказано, что в будущем возможность проголосовать с помощью смарт-устройств, возможно, еще появится. Для этого надо будет создать соответствующие приложения для разных версий операционных систем. Однако это существенно усложняет систему, создает дополнительные риски безопасности и повышает стоимость.
Кто и в какой момент видит за кого я проголосовал ?
„Этого не видит никто. Ваш голос шифруется ключом, который никто не может открыть, за исключением той системы, которая будет подсчитывать голоса. Зашифрованный голос подтверждается цифровой подписью, так у системы голосования появляется свидетельство, что ваш голос существует и что именно вы его дали. Но система не может его прочитать, до тех пока не будет произведен официальный подсчет голосов“, – рассказывает Антон Кекс.
Официальный подсчёт голосов снимается на видео. В нем участвуют несколько человек. „Они из сейфа достают части ключей, которыми можно дешифровать голоса. У каждого из них только своя часть ключа. Все они сидят вместе и контролируют друг друга. Только так они могут собрать ключ воедино“, – продолжает Кекс. „Процесс происходит следующим образом: сначала голоса находятся в „конвертах“, которые содержат вашу цифровую подпись. Перед тем как голоса начинают подсчитывать, их извлекают из „конвертов“, при этом сами голоса остаются анонимными. Это значит, что во время подсчета уже нет связки с тем, кто этот голос дал. Есть только информация о том, за какого кандидата этот голос был отдан“.
Можно ли доверять компьютерам проверяющей стороны?
Эти специалисты используют защищенный сервер, с которого перед днем подсчета полностью стирается все программное обеспечение и устанавливается все с нуля. Это исключают возможность попадания вредоносного программного обеспечения.
Антон Кекс также считает, что система электронного голосования более безопасная, чем традиционная – на избирательном участке: „Я доверяю системе с цифровыми подписями больше, чем, например, наблюдателям, которые сидят на избирательных участках. Людей можно подкупить или как-то манипулировать их сознанием“.
Какие преимущества у электронного голосования?
Избиратель сам выбирает подходящее время и место для электронного голосования. К тому же он может изменить свой голос, заново проголосовав электронным путем во время предварительного голосования или придя голосовать на избирательный участок. „Электронное голосование происходит как бы вне контролируемой среды. Представьте, что на вас наставили пистолет и заставляют голосовать за определенного кандидата. Когда человек с оружием уйдет, вы сможете заново проголосовать уже за того кандидата, за которого хотите. Либо пойти на участок. В этом случае ваш „бумажный“ голос аннулирует электронный“, – объясняет идею изменения электронного голоса ИТ-предприниматель.
Система проверяется уже много лет
Безопасность осуществляется за счет многолетней работы системы (карты, считыватели, программное обеспечение). Инфраструктура не создавалась специально для выборов, а ее безопасность проверялась ежедневно. „Если бы были выявлены технические уязвимости, это давно бы обрушило банковскую систему, не говоря уже о работе государства в целом“, – говорится на официальном сайте.
Сами голоса хранятся до тех пор, пока не будут рассмотрены и решены все жалобы, а также объявлены результаты выборов. Объявление результатов выборов означает, что все стороны согласны с результатами. Лишь после этого ключи, открывающие электронные голоса и голоса на бумажных бюллетенях уничтожаются.