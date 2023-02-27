Как работает электронное голосование и можно ли ему доверять?

Мой голос точно не украдут? Насколько голосовать электронно - безопасно?

Если коротко, то – безопасно. Если чуть более развернуто, то абсолютной безопасности, конечно, не существует нигде. И самое ненадежное звено в этой цепочке – это ваше устройство. ИТ-предприниматель и основатель Codeborne Антон Кекс настоятельно рекомендует установить дополнительно приложение EH kontrollrakendus на телефон. Оно доступно в магазинах приложений Google Play и App Store. „Это необходимо для проверки голоса. На вашем компьютере может быть установлено вредоносное программное обеспечение, которое, например, перехватывает ваш голос и меняет его на другой. Чтобы полностью убедиться, что все работает исправно, нужно использовать два устройства. Вероятность заражения или перехвата обоих устройств – крайне низкая“, - объясняет специалист.

Важно помнить, что с помощью мобильного приложения можно только проверить свой голос, голосовать с телефона нельзя.

На сайте сказано, что в будущем возможность проголосовать с помощью смарт-устройств, возможно, еще появится. Для этого надо будет создать соответствующие приложения для разных версий операционных систем. Однако это существенно усложняет систему, создает дополнительные риски безопасности и повышает стоимость.

Кто и в какой момент видит за кого я проголосовал ?

„Этого не видит никто. Ваш голос шифруется ключом, который никто не может открыть, за исключением той системы, которая будет подсчитывать голоса. Зашифрованный голос подтверждается цифровой подписью, так у системы голосования появляется свидетельство, что ваш голос существует и что именно вы его дали. Но система не может его прочитать, до тех пока не будет произведен официальный подсчет голосов“, – рассказывает Антон Кекс.