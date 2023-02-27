США: коронавирус все же мог случайно вырваться из лаборатории в Китае

ФБР еще в 2021 году пришло к выводу (но со средней степенью вероятности), что вирус мог вырваться из одной из китайских лабораторий. Четыре других американских агентства, изучавших этот вопрос, склоняются к мнению, что вирус имел естественное происхождение и передался от животных к людям, а ЦРУ так пока и не решило, что сторону занять в этом споре.

Стремительное распространение Covid-19 и последующих штаммов в начале 2020 года вызвало панику и хаос в системах здравоохранения по всему миру, привело к пандемии и связанным с ней жестким ограничительным мерам, застопорило передвижение людей по всему миру, нарушило торговые связи, сильно подорвало мировую экономику, вызвало ожесточенные политические споры, не стихающие до сих пор, и, что самое печальное, привело к гибели по меньшей мере 7 млн человек.

Вопрос о том, откуда взялся вирус, был политизирован с самого начала. Бывший президент США Дональд Трамп открыто называл его „китайским вирусом“, и хотя администрация Байдена снизила накал страстей, попытки установить источник инфекции неизменно приводят к политической поляризации. И новые выводы министерства энергетики, как и следовало ожидать, вызвали немедленную и негативную реакцию Пекина, вновь обвинившего США в этой самой поляризации.

Китайский корень

Первые случаи заражения Covid-19 были зарегистрированы в Китае, в городе Ухань, и уже тогда многие указывали на Уханьский институт вирусологии как возможный центр распространения инфекции, поскольку именно там, в одной из лабораторий, коронавирус изучался на летучих мышах.

Согласно одной из теорий, коронавирус либо на самом деле возник в дикой природе, а в лаборатории его решили пристально изучить, либо китайские ученые сами его и вывели, а уже потом он вырвался на свободу. Сторонники конспирологических теорий даже утверждают, что вирус был распространен умышленно в рамках экспериментов с бактериологическим оружием, однако никаких сколь-нибудь внятных фактов, которые могли бы это подтвердить, пока не обнаружено.