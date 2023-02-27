„Это мой сосед“: жители Мариуполя шокированы „спасенными детьми“ на путинском параде
Выжившие в шоке от того, как дети благодарили „освободителей“ на пышном празднестве в Москве
В кульминационный момент торжества в Москве в честь первой годовщины начала Владимиром Путиным полномасштабной войны против Украины Кремль вывел на сцену детей из Мариуполя, оккупированного города на юго-востоке Украины, чтобы те поблагодарили своих „освободителей“.
Начало этой оргии российского патриотизма положила Анна Науменко, 15-летняя темноволосая девушка, которую вытащили на сцену московского стадиона „Лужники“, чтобы поблагодарить за свое освобождение солдата, названного „Юрием Гагариным“: „Спасибо, дядя Юра, что спасли меня, мою сестру и сотни тысяч детей Мариуполя“. Сестра Анны Каролина, стоявшая рядом, в это время затыкала уши от рева толпы.