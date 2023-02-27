Объявлен третий конкурс на получение частотных лицензий 5G

Телекоммуникационные компании, заинтересованные в частотной лицензии 5G, должны подать заявку в TTJA на участие в конкурсе не позднее 13 апреля. По истечении указанного срока ТТЖА проверит соответствие как заявителей, так и заявок требованиям положения о конкурсе и пригласит на аукцион прошедших квалификацию участников, пишет rus.err.

Каждый участник конкурса может приобрести не более двух частотных блоков. Начальная цена каждой частотной лицензии составляет 800 000 евро.

Ожидаемое время начала аукциона - начало мая 2023 года.

Более подробная информация о порядке проведения конкурса, условиях, предъявляемых к участникам, и процедуре подачи заявок размещена на сайте ТТJA.