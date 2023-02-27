27.02.2023, 20:39
Завтра начнут возвращать переплаченный подоходный налог. Но тысячи деклараций отправлены на проверку
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
Хотя период декларирования доходов еще продолжается, к сегодняшнему дню в Налогово-таможенный департамент (MTA) поступило 538 000 деклараций, по которым к возврату полагается 169 млн евро. Первые возвратные платежи начнутся завтра, 28 февраля, напоминает Maaleht.
Возможность подать декларацию открылась раньше официальной даты, этой возможностью воспользовались более 300 000 человек. Среди наших жителей распространен следующий слух: якобы чем раньше подать декларацию, тем раньше получишь возврат переплаченного подоходного налога. Однако, как заверяет главный специалист отдела публичных услуг Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг, это по-прежнему не соответствует действительности.