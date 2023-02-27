Суд аннулировал назначенный Варро Вооглайду штраф и прекратил производство в виду незначительности вины

В феврале прошлого года Департамент полиции и погранохраны инициировал дело о проступке и оштрафовал Варро Вооглайда за то, что он выгнал журналиста Сандера Пунамяэ с организованного Вооглайдом митинга. Если быть точным, то Вооглайда обвинили в том, что, являясь организатором мероприятия, он не позаботился о том, чтобы оно прошло спокойно.