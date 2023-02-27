Как Кая Каллас стала одним из главных голосов Европы: немецкий журнал опубликовал большую статью о премьер-министре Эстонии

В качестве одного из секретов успеха эстонского премьера немецкие журналисты отметили ее последовательную резко критическую позицию по отношению к путинской России, что стало после 24 февраля прошлого года мейнстримом политики Западаю. Вместе с тем, в статье подчеркивается личное обаяние Каллас, ее целеустремленность и хороший английский язык. В частности, во время визита в Берлин в декабре прошлого года „уверенная женщина, на идеальном английском языке описывающая успехи своей страны“, выигрышно смотрелась на фоне „подавленного“ немецкого канцлера Олафа Шольца.

В качестве примера таких успехов приводится создание в Эстонии цифровой среди, причем дигитализацию, по словам Каллас, это способ для Эстонии заявить о себе в мире, показать собственную полезность мировому сообществу. С этой же целью Эстония стремится участвовать в международной миротворческой деятельность (например, в Мали) и гуманитарных миссиях (помощь пострадавшим от землетрясения в Турции). „Когда люди не знают о твоем существовании, они не заметят, если ты исчезнешь“, - говорит Каллас, намекая на отсутствие международного резонанса в связи с оккупацией стран Балтии СССР в 1940 году. Чтобы этого не повторилось, по мнению Каллас, об Эстонии должны знать в мире.

Немецкие журналисты подробно останавливаются на истории семьи Каллас, рассказывая, как ее характер сформировали воспоминания матери, бабушки и дедушки о ссылке в Сибирь. „Мои бабушка и дедушка прошли через ужасы. И они научили меня радоваться уже тому, что ты жив“. Также Каллас унаследовали от них уверенность, что сможет преодолеть любые трудности и в трудных обстоятельствах проявить лучшие качества. Остановились журналисты Der Spiegel и на фигуре Сийма Калласа, из тени которого пришлось выходить дочери. „Мой отец подготовил членство в ЕС для Эстонии, - приводят они слова Каллас. - А теперь, поколение спустя, я сама - часть ЕС и работаю над членством новых кандидатов“.