Новости Эстонии
27.02.2023, 16:15

ФОТО | У российского танка в Таллинне дежурит охранная фирма: к нему кладут цветы с георгиевскими лентами

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Охранник уносит цветы
Охранник уносит цветы
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Возле подбитого российского танка, выставленного на площади Вабадузе в Таллинне, теперь дежурит охранная фирма, чтобы избежать провокаций и конфликтов. Но люди все равно продолжают приносить цветы к танку.

На часах — двенадцать часов. Для буднего дня возле российского танка достаточно многолюдно. Люди с интересом рассматривают военный трофей, фотографируются на его фоне, трогают руками.

Российский танк в Таллинне

К выставленной военной технике периодически подъезжает полицейский патруль — проверить, все ли в порядке. Департамент полиции и погранохраны не участвует в регулярном патрулировании возле российского танка на площади Вабадузе. Но здесь сейчас постоянно дежурит сотрудник охранной фирмы, который оперативно убирает принесенные цветы.

Унесенные цветы, свечки, георгиевские ленты

Возле танка стоит охранная машина. Именно туда складываются принесенные к подбитой технике цветы. Сотрудник охранной фирмы показывает нам то, что принесли люди сегодня. Здесь не только срезанные букеты, но и цветы в горшке, свечи. Также замечаем георгиевскую ленточку.

„Мы никуда ничего не выбрасываем, собираем, — рассказывает сотрудник. — Все цветы будут переданы в Министерство обороны, и там будут решать, куда их возложат“.

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