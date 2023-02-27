Новости Эстонии
27.02.2023, 16:45

Что ожидает Айво Петерсона по возвращении из Донецка? Отвечает эксперт

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Эркки Коорт
Эркки Коорт
ФОТО: Siim Lõvi | Delfi Meedia

Эркки Коорт, возглавляющий Институт внутренней безопасности Академии МВД, сказал Delfi, что если Айво Петерсон начнет подстрекать к мятежу, то это будет рассматриваться как преступление, и ему не избежать суда. С наибольшей долей вероятности можно cказать, что после возвращения в Эстонию Петерсона пригласят на беседу в Полицию безопасности.

Как сообщил сегодня портал Delfi, баллотирующийся на парламентских выборах по списку Объединенной левой партии Эстонии Айво Петерсон (урожденный Крылов) недавно побывал в Москве и в настоящее время находится в оккупированном российскими войсками Донецке. Правительство уже информировано об этом обстоятельстве, и, как сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, Петерсон представляет собой угрозу безопасности Эстонии.

Мы попросили ответить специалиста по вопросам внутренней безопасности Эркки Коорта на вопрос, что может ожидать Петерсона после возвращения в Эстонию.

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