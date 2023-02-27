МНЕНИЕ | Программные выступления. На что надеются Путин, Китай и Навальный(8)
Илья Шаблинский — доктор юридических наук, член Московской Хельсинкской группы — в колонке для издания „Спектр“ о важных событиях минувшей недели
Минувшая неделя началась с выступления главы российского государства перед палатами Федерального Собрания. Эта процедура, согласно статье 84 Конституции, должна проходить раз в год. Но Путин уже дважды обходился без этого обязательного выступления — игнорировал конституционную норму, что особое никого не удивляло. Все уже примерно знают, как давно и как сильно гаранту конституции и прав человека опротивело и то, и другое. Как бывший член совета при президенте по правам человека, свидетельствую: довольно давно. Признаю, что понял это не сразу.
По поводу адресатов послания — депутатов и как бы сенаторов: они в данном контексте — только обслуга, челядь, более или менее хорошо оплачиваемая. Уже давно никакой реальной парламентской жизни в РФ нет, есть фактически назначенные люди из высокооплачиваемой обслуги, обязанные исполнять ритуалы. В состоянии ли они при этом все же сознавать, какова реальная ситуация? Думаю, да. Но помимо желания сохранить нагретое место у кормушки ими руководит и инстинкт самосохранения. Они знают: отступников убивают. И помнят о судьбе застреленного в Киеве экс-депутата от КПРФ. Главным адресатом Путина были все же не они, а некая массовая аудитория — как в стране, так и за ее рубежами. Те, кто хотел бы из послания получить некое представление о планах российского диктатора.
В общем, получили. И вряд ли кто-то нашел тут что-то новое. Вот суть: соотечественникам Путин сообщил, что война надолго, а недругов за рубежами по мере сил постарался запугать.
Да, опять изрядная доля путинского текста была посвящена проклятиям Западу и, соответственно, очередному изложению путинской версии войны. Тут было все, что все уже слышали, но и некоторые изыски. Типа: „Это не мы, а они развязали войну! А мы лишь использовали силу, чтобы ее остановить…“ Или: „Мы не воюем с народом Украины… Они ее оккупировали“.
Можно, конечно, поражаться этим ключевым тезисам путинской речи. Они, по сути дела, подразумевают, что часть той самой многомиллионной аудитории уже и не помнит толком, кто там год назад напал на Украину, кто пытался взять Киев и Чернигов, кто обстреливал из всех видов орудий „русский город“ Харьков… Но все же кое-кто помнит.
Путин также вернулся к своей любимейшей теме: к своему противостоянию однополым бракам, педофилии, гендерным разнообразиям и прочей пагубе. Некоторые слушатели еще иногда удивляются, ну, зачем ему это все, или впрямь так озабочен? Нет, тут все же присутствует политический интерес. Идеологи из путинской администрации адресуют эти инвективы на гендерные темы тем потенциальным сторонникам в Европе, на которых российский диктатор еще рассчитывает. Ему важно предстать не просто агрессором, но и носителем неких…хм…ценностей. Такой декор. Не думаю, впрочем, что это хорошо работает. Как ни крути, главной ценностью российского диктатора выходит установка „убить того (или тех), кого посчитаю нужным“. И это понимают даже те правые радикалы, которых администрация российского президента подкармливала все последние десять лет. Ну, на Марин Ле Пен (которой, судя по всему, отстегивали больше других) уже давно перестали надеяться. Но вот красавица итальянская премьерша Джорджа Меллони, приехав на днях в Киев, российского вождя и его пропагандистов разочаровала очень сильно. Уж она-то могла оценить битву за традиционные ценности, ведущуюся одиноким рыцарем…
Из конкретных соображений. Путин сообщил, что будет создан фонд помощи ветеранам войны и семьям погибших. Тут бюджетными расходами дело не обойдется, и скорее всего, раскошелиться в этой связи придется крупному и среднему бизнесу. Безусловно, суммы будут расти. С учетом роста жертв войны. Это точно будет главный подарок бизнес-сообществу.
Внешнюю аудиторию Путин уведомил о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этим уже никого не удивишь, но, похоже, советники Путина получили указание: искать, из чего бы еще можно выйти. На самом деле данный договор фактически давно не выполняется. Инспекции ядерных объектов не проводились в 2020−2021 годах из-за пандемии. А потом стороны так и не смогли договориться о конкретных проверках. А потом началась война. Пороговые уровни ядерных зарядов, стоящих на боевом дежурстве, были установлены достаточно высокие — 1800−2000 единиц для каждой стороны. Мне, например, не очень понятно, есть ли большая заинтересованность у каждой из сторон, превышать эти пределы, которые и так гарантируют уничтожение всего живого на Земле — при подрыве всех зарядов. При этом отметим: несмотря ни на что, в начале 2021 года Путин решил продлить этот договор до 2026 года — палаты Федерального Собрания проштамповали нужные законы. И вот сейчас диктатор передумал… Ну, вчера так, сегодня этак. Повторю — никто особо не удивился.
Итак: война без конца и без определенной цели. Можно, правда, догадаться, что целью теперь остается удержание захваченных территорий. Путин как бы мельком похвалился: есть, вот, надежный наземный коридор в Крым. Надежный, ага… Эта война на измор будет продолжаться, чего бы это ни стоило стране, поскольку диктатор надеется, что союзникам Украины надоест ее поддерживать. Такова его главная надежда.
Все это было ясно и раньше. Ответом на эту ясность можно считать выступления американского президента в Киеве и Варшаве. Байден тоже не сказал ничего нового, но дал понять, что союзники Украины тоже готовы к длительной борьбе. То есть намекнул, что Путин зря надеется. Он напомнил, что украинские вооруженные силы освободили уже половину той территории, которая была первоначально захвачена Россией. Байден напомнил также, что в планы Кремля изначально входил и захват Молдовы. Американский президент подтвердил, что союзники будут поставлять все необходимое оружие Украине.
Отметим, что в рамках своего выступления Байден обратился и к гражданам России. Он сказал, что Запад не собирался и не собирается нападать на российский народ: „Миллионы россиян не являются нашими врагами“. Это трагедия, сказал Байден, но этот выбор сделал Путин.
В общем, это те слова, которые хотели слышать в Украине. Но только слов сейчас мало. Реально мало. Правительства западных стран, действительно, проявляли поразительную медлительность и выдающуюся склонность к философствованию об обидчивом характере Путина, когда весной прошлого года решались вопросы о поставках в Украину новейших видов вооружений. Оружие шло, но с большим трудом и скрежетом. Тем не менее, украинская армия выдавила путинское войско из Харьковской области и половины Херсонской. Но дальше точно нужны 200−300 новейших танков. И столько же гаубиц. Вот от чего зависит сегодня исход битвы весной 2023 года.
Тем временем, дацзыбао с 12 пунктами, нацеленными на урегулирование конфликта, вывесили на этой неделе китайские вожди. Насколько можно понять, более всего Пекин озабочен не прекращением войны как таковой, а усилением своей роли в большой международной игре. Официальный представитель китайской дипломатии, между прочим, уже уточнил, что эти 12 пунктов — вовсе не мирный план. А что? А набор неких общих позиций. Среди них, например, такие: „Уважение суверенитета всех стран на базе строгого соблюдения норм международного права и Устава ООН“. В документе отмечается, что „независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены“. Да, чья-либо территориальная целостность — не совсем удобная тема для Путина, провозгласившего своей добычей почти пятую часть территории соседней страны. Но из китайского документы неясно: должны ли российские войска быть удалены с захваченных территорий. Или как? Можно предположить, что Китай, вообще, имеет в виду не столько текущую войну, сколько свои отношения с Тайванем и свою территориальную целостность. Или другой пункт — о необходимости возобновления мирных переговоров, „единственного жизнеспособного решения украинского кризиса“. Причем Китай готов в этих переговорах „играть конструктивную роль“, то есть предлагает себя в качестве посредника. Так и Путин за переговоры — но при признании „реалий“, то есть, при том, что судьба захваченных территорий, вообще, уже выносится за рамки переговорного процесса.
Ну, и что реально дают эти китайские пункты?
Владимир Зеленский, впрочем, высказался в том духе, что и это неплохо, с учетом того, что Китай, наконец, заинтересовался ситуацией на Украине. И к тому же вполне категорично высказался против применения ядерного оружия.
Думается, что более всего китайское руководство хотело бы нащупать новый формат сотрудничества с США. После Трампа отношения между двумя крупнейшими экономиками мира застыли в не самом выгодном положении для КНР, и вероятно, китайский лидер мог бы попытаться принять на себя роль, которая сблизила бы его со страной-лидером западного мира. Что маловероятно. Но Китай и не будет особо переживать. Тут я должен высказать мысль, не слишком приятную для российского руководства: Китай выглядит сейчас выгодоприобретателем текущей войны. Он покупает с огромным дисконтом российскую нефть, он направляет на российский рынок тысячи новых видов товаров, компенсирующих уход производителей из Европы. Он спокойно сознает, что Путин и его государство становятся постепенно вассалами государства китайского. Похоже, сбывается прогноз русского писателя Владимира Сорокина… Перечитайте „День опричника“. Невесело как-то.
Впрочем, не китайским ширпотребом единым. На неделе опубликовал свою краткую политическую программу лидер российской оппозиции Алексей Навальный, не выходящий в последние полгода из штрафных изоляторов в колонии. Если кто-то думает, что писать в ШИЗО манифесты вполне комфортно, он сильно ошибается. Мне приходилось посещать эти места. Там невозможно даже просто удобно сесть. А положить голову на руки, сидя за столом — нарушение тюремного распорядка. Зимой там обычно влажно и холодно — настолько, что заключенный должен постоянно пытаться согреться. Но, вот, тем не менее. Навальный передал через адвокатов текст, в котором высказался и в отношении войны, и в отношении будущего российского государства. С учетом его авторитета среди россиян, не принимающих путинский режим, пункты его программы могут стать программой минимум для всех прочих оппозиционных групп — где бы и как бы они не существовали. Навальный считает реальными причинами войны „политические и экономические проблемы внутри России, стремление Путина удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием“.
Впервые мы находим у Навального установку на возвращение Украине всех аннексированных территорий, включая Крым. Речь у него идет о возвращении и России и Украины к международно-признанным границам 1991 года. Лидер российской оппозиции замечает, что все границы в мире в определенной мере случайны и вызывают чье-то недовольство, но воевать за их изменения в XXI веке — путь к хаосу.
Навальный призывает к демонтажу диктатуры Путина. Вместо нее он видит федеративную парламентскую республику. В его программе также говорится о необходимости сменяемости власти, местном самоуправлении и независимом суде.
Самые важные в этой программе два положения — о признании границ 1991 года и о парламентской республике, форму которой должно принять российское государство. Дело тут уже не только в принятии этой программы всей российской оппозицией, но, скорее, в том, насколько способно будет российской общество осознать, что все захваты территорий соседнего государства — это преступления и акты, коренным образом противоречащие интересам России. Вот этот вопрос ключевой. Нужно себе представлять, что сегодня значительная часть российского электората, она же значительная часть телеаудитории приучена годами настойчивой пропаганды, что все захваченное наше, и что российские границы не кончаются нигде.
Но, что бы там ни думал этот пропутинский электорат, думаю, все будет зависеть, в первую очередь, от ситуации на фронтах, и, во-вторую очередь, от состояния экономики. А пока будем изучать пункты программ — на этой неделе было что изучать.