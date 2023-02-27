МНЕНИЕ | Программные выступления. На что надеются Путин, Китай и Навальный

Можно, конечно, поражаться этим ключевым тезисам путинской речи. Они, по сути дела, подразумевают, что часть той самой многомиллионной аудитории уже и не помнит толком, кто там год назад напал на Украину, кто пытался взять Киев и Чернигов , кто обстреливал из всех видов орудий „русский город“ Харьков… Но все же кое-кто помнит.

Да, опять изрядная доля путинского текста была посвящена проклятиям Западу и, соответственно, очередному изложению путинской версии войны. Тут было все, что все уже слышали, но и некоторые изыски. Типа: „Это не мы, а они развязали войну! А мы лишь использовали силу, чтобы ее остановить…“ Или: „Мы не воюем с народом Украины… Они ее оккупировали“.

По поводу адресатов послания — депутатов и как бы сенаторов: они в данном контексте — только обслуга, челядь, более или менее хорошо оплачиваемая. Уже давно никакой реальной парламентской жизни в РФ нет, есть фактически назначенные люди из высокооплачиваемой обслуги, обязанные исполнять ритуалы. В состоянии ли они при этом все же сознавать, какова реальная ситуация? Думаю, да. Но помимо желания сохранить нагретое место у кормушки ими руководит и инстинкт самосохранения. Они знают: отступников убивают. И помнят о судьбе застреленного в Киеве экс-депутата от КПРФ . Главным адресатом Путина были все же не они, а некая массовая аудитория — как в стране, так и за ее рубежами. Те, кто хотел бы из послания получить некое представление о планах российского диктатора.

Минувшая неделя началась с выступления главы российского государства перед палатами Федерального Собрания. Эта процедура, согласно статье 84 Конституции, должна проходить раз в год. Но Путин уже дважды обходился без этого обязательного выступления — игнорировал конституционную норму, что особое никого не удивляло. Все уже примерно знают, как давно и как сильно гаранту конституции и прав человека опротивело и то, и другое. Как бывший член совета при президенте по правам человека, свидетельствую: довольно давно. Признаю, что понял это не сразу.

Внешнюю аудиторию Путин уведомил о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этим уже никого не удивишь, но, похоже, советники Путина получили указание: искать, из чего бы еще можно выйти. На самом деле данный договор фактически давно не выполняется. Инспекции ядерных объектов не проводились в 2020−2021 годах из-за пандемии. А потом стороны так и не смогли договориться о конкретных проверках. А потом началась война. Пороговые уровни ядерных зарядов, стоящих на боевом дежурстве, были установлены достаточно высокие — 1800−2000 единиц для каждой стороны. Мне, например, не очень понятно, есть ли большая заинтересованность у каждой из сторон, превышать эти пределы, которые и так гарантируют уничтожение всего живого на Земле — при подрыве всех зарядов. При этом отметим: несмотря ни на что, в начале 2021 года Путин решил продлить этот договор до 2026 года — палаты Федерального Собрания проштамповали нужные законы. И вот сейчас диктатор передумал… Ну, вчера так, сегодня этак. Повторю — никто особо не удивился.

Из конкретных соображений. Путин сообщил, что будет создан фонд помощи ветеранам войны и семьям погибших. Тут бюджетными расходами дело не обойдется, и скорее всего, раскошелиться в этой связи придется крупному и среднему бизнесу. Безусловно, суммы будут расти. С учетом роста жертв войны. Это точно будет главный подарок бизнес-сообществу.

Путин также вернулся к своей любимейшей теме: к своему противостоянию однополым бракам, педофилии, гендерным разнообразиям и прочей пагубе. Некоторые слушатели еще иногда удивляются, ну, зачем ему это все, или впрямь так озабочен? Нет, тут все же присутствует политический интерес. Идеологи из путинской администрации адресуют эти инвективы на гендерные темы тем потенциальным сторонникам в Европе, на которых российский диктатор еще рассчитывает. Ему важно предстать не просто агрессором, но и носителем неких…хм…ценностей. Такой декор. Не думаю, впрочем, что это хорошо работает. Как ни крути, главной ценностью российского диктатора выходит установка „убить того (или тех), кого посчитаю нужным“. И это понимают даже те правые радикалы, которых администрация российского президента подкармливала все последние десять лет. Ну, на Марин Ле Пен ( которой, судя по всему, отстегивали больше других ) уже давно перестали надеяться. Но вот красавица итальянская премьерша Джорджа Меллони, приехав на днях в Киев, российского вождя и его пропагандистов разочаровала очень сильно. Уж она-то могла оценить битву за традиционные ценности, ведущуюся одиноким рыцарем…

Итак: война без конца и без определенной цели. Можно, правда, догадаться, что целью теперь остается удержание захваченных территорий. Путин как бы мельком похвалился: есть, вот, надежный наземный коридор в Крым. Надежный, ага… Эта война на измор будет продолжаться, чего бы это ни стоило стране, поскольку диктатор надеется, что союзникам Украины надоест ее поддерживать. Такова его главная надежда.

Все это было ясно и раньше. Ответом на эту ясность можно считать выступления американского президента в Киеве и Варшаве. Байден тоже не сказал ничего нового, но дал понять, что союзники Украины тоже готовы к длительной борьбе. То есть намекнул, что Путин зря надеется. Он напомнил, что украинские вооруженные силы освободили уже половину той территории, которая была первоначально захвачена Россией. Байден напомнил также, что в планы Кремля изначально входил и захват Молдовы. Американский президент подтвердил, что союзники будут поставлять все необходимое оружие Украине.



Отметим, что в рамках своего выступления Байден обратился и к гражданам России. Он сказал, что Запад не собирался и не собирается нападать на российский народ: „Миллионы россиян не являются нашими врагами“. Это трагедия, сказал Байден, но этот выбор сделал Путин.

В общем, это те слова, которые хотели слышать в Украине. Но только слов сейчас мало. Реально мало. Правительства западных стран, действительно, проявляли поразительную медлительность и выдающуюся склонность к философствованию об обидчивом характере Путина, когда весной прошлого года решались вопросы о поставках в Украину новейших видов вооружений. Оружие шло, но с большим трудом и скрежетом. Тем не менее, украинская армия выдавила путинское войско из Харьковской области и половины Херсонской. Но дальше точно нужны 200−300 новейших танков. И столько же гаубиц. Вот от чего зависит сегодня исход битвы весной 2023 года.