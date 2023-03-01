С помощью кредита на развитие деятельность предприятия развивается намного быстрее

Rico OÜ начало производить свечи пять лет назад в гараже жилого дома. Сегодня на предприятии работает шесть сотрудников, они трудятся в арендованных помещениях площадью 240 м2. Предприятие производит свечи под брендом Amii и на сегодняшний день имеет уже около 200 артикулов продукции, которую продает не только в своем интернет-магазине, но и, например, в магазинах Apollo, Selver, Prisma, Coop, Stockmann, Olerex, а также на судах Tallink.

Больше всего покупают свечи зимой и перед Рождеством. Чтобы товар попал на прилавки в ноябре, подготовительные работы начинаются уже в январе. Так как цикл реализации продукции длительный, предприниматели быстро поняли, что одних собственных средств для роста будет недостаточно. Поэтому начали искать возможности привлечения дополнительных средств, чтобы в течение года заранее заполнить склад произведенной продукцией.

Усиление предприятия кредитом под залог недвижимости

По словам представителя Rico OÜ Реймо Небоката, кредит в Hüpoteeklaen они получили благодаря рекламе в соцсетях. Поскольку в распоряжении предприятия был гараж, который можно было использовать в качестве залога, кредит под залог недвижимости казался вполне логичным шагом для финансирования своих целей, тем более что в то время предприятие еще не могло похвастаться большими финансовыми достижениями.

Общение с Hüpoteeklaen с самого начала пошло как по маслу. „Особенно понравилось то, что нам не пришлось долго объяснять менеджеру по работе с клиентами нашу бизнес-логику – он сразу понял, о чем идет речь“, – отметил Небокат и добавил, что они активно обсуждали с менеджером Hüpoteeklaen все детали, и общение в целом было очень профессиональным и компетентным.

Первый кредит для финансирования деятельности предприятия был взят у Hüpoteeklaen четыре года назад. На сегодняшний день они подали заявку на получение кредита для развития для дальнейшей поддержки своих целей и ускорения роста.