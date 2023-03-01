С помощью кредита на развитие деятельность предприятия развивается намного быстрее
При расширении деятельности предприятия есть большая разница, финансируется ли рост за счет собственных средств или привлекаются внешние средства. Rico OÜ, семейное предприятие по производству свечей из Хаапсалу, ежегодно увеличивает объемы своей деятельности на 60–70 %. Амбициозные планы и расширение помог финансировать кредит, взятый в Hüpoteeklaen.
Rico OÜ начало производить свечи пять лет назад в гараже жилого дома. Сегодня на предприятии работает шесть сотрудников, они трудятся в арендованных помещениях площадью 240 м2. Предприятие производит свечи под брендом Amii и на сегодняшний день имеет уже около 200 артикулов продукции, которую продает не только в своем интернет-магазине, но и, например, в магазинах Apollo, Selver, Prisma, Coop, Stockmann, Olerex, а также на судах Tallink.
Больше всего покупают свечи зимой и перед Рождеством. Чтобы товар попал на прилавки в ноябре, подготовительные работы начинаются уже в январе. Так как цикл реализации продукции длительный, предприниматели быстро поняли, что одних собственных средств для роста будет недостаточно. Поэтому начали искать возможности привлечения дополнительных средств, чтобы в течение года заранее заполнить склад произведенной продукцией.
Усиление предприятия кредитом под залог недвижимости
По словам представителя Rico OÜ Реймо Небоката, кредит в Hüpoteeklaen они получили благодаря рекламе в соцсетях. Поскольку в распоряжении предприятия был гараж, который можно было использовать в качестве залога, кредит под залог недвижимости казался вполне логичным шагом для финансирования своих целей, тем более что в то время предприятие еще не могло похвастаться большими финансовыми достижениями.
Общение с Hüpoteeklaen с самого начала пошло как по маслу. „Особенно понравилось то, что нам не пришлось долго объяснять менеджеру по работе с клиентами нашу бизнес-логику – он сразу понял, о чем идет речь“, – отметил Небокат и добавил, что они активно обсуждали с менеджером Hüpoteeklaen все детали, и общение в целом было очень профессиональным и компетентным.
Первый кредит для финансирования деятельности предприятия был взят у Hüpoteeklaen четыре года назад. На сегодняшний день они подали заявку на получение кредита для развития для дальнейшей поддержки своих целей и ускорения роста.
Небокат характеризует Hüpoteeklaen как кредитора с крайне индивидуальным подходом — все эти годы он общался с одним и тем же менеджером, который хорошо ознакомился с деятельностью предприятия и всеми нюансами. Позитивным было и то, что кредитор поверил в их идею, осмелился рискнуть и согласился помочь. Конечно, свою важную роль сыграла и быстрота принятия решений.
„На нынешнем этапе развития нашему предприятию не удалось бы достичь такого быстрого роста без кредита, – подчеркивает Небокат. – В случае с последним кредитом весь процесс оформления документов занял всего один день. Кроме того, Hüpoteeklaen берет на себя оценку недвижимости, причем совершенно бесплатно“.
Преданность делу ведет к цели
По словам менеджера по работе с клиентами Hüpoteeklaen Пеэтера Стрикхольма, Rico OÜ – это удачный пример того, как с помощью кредита финансировать деятельность предприятия и реализовать планы по его развитию. „В случае с предприятием Rico OÜ видно, что они очень стараются и много работают. Благодаря этому их продукция сегодня продается даже в крупных торговых сетях“, – отмечает Стрикхольм.
Стрикхольм поясняет, что в Hüpoteeklaen для получения кредита под залог недвижимости обращаются предприятия, для которых важно оперативное реагирование на заявку и быстрое оформление кредита.
Преимущество оформления кредита в Hüpoteeklaen состоит в том, что заемщик не должен сам заказывать оценку недвижимости, так как здесь оценка недвижимости бесплатна. Такая возможность позволяет предпринимателю сэкономить значительную сумму при оформлении кредита, при этом ему не нужно заниматься поиском оценщика недвижимости.
Для кого предназначен Кредит для развития
Кредит на развитие позволяет микропредприятиям реализовать новые идеи, а действующим предприятиям – развиваться и расти дальше.
О получении кредита на развитие в Hüpoteeklaen могут ходатайствовать все зарегистрированные в Эстонии предприятия, которые отвечают следующим условиям:
собственный капитал соответствует закону
все отчеты за прошедший хозяйственный год поданы
нет действующих нарушений по оплатам и задолженностей по налогам
от 1 до 9 работников (вкл.)
оборот и/или объем баланса составляет до 2 миллионов евро в год
Запрашиваемая сумма кредита для одной группы клиентов может составлять от 2 000 до 50 000 евро, срок возврата – от 3 месяцев до 15 лет.
Подача заявки на получение кредита на развитие осуществляется в интернете, предложение о кредите поступает по электронной почте уже в течение 1 рабочего дня. Кредит можно взять под залог недвижимости, которая находится в Эстонии и минимальная стоимость которой составляет не менее 10 000 евро. Сумму кредита можно получить в использование в течение 2–3 рабочих дней после заключения нотариального договора.
Деятельность осуществляется в рамках Программы занятости и социальных инноваций Европейского союза (EaSI) за счет средств Европейского инвестиционного банка и Европейского инвестиционного фонда.
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