УТОЧНЕНИЕ | В неправильном округе на э-выборах свои голоса отдали 63 избирателя

Регистр народонаселения в режиме реального времени отправляет изменения в списке избирателей в инфосистему выборов. Изменения, сделанные в течение предыдущей недели, не поступили из инфосистемы выборов в систему электронного голосования на момент начала электронного голосования. По предварительным данным, это касается порядка 7500 изменений в регистре народонаселения, в т. ч. данных о месте жительства, изменений ФИО, данных об избирательном праве, связанных с возрастом.

Если избиратель уже проголосовал электронно, но приложение показало ему неправильный округ, он должен проголосовать еще раз. Из них в первой половине дня электронно успели проголосовать 63 человека.

Проголосовать электронным путем можно до 20:00 субботы, 4 марта. Избиратель может голосовать электронным путем столько, сколько пожелает – засчитан будет только последний отданный голос.

На голосование на избирательном участке неполадка не влияет, так как избирательные участки получают информацию о списке избирателей напрямую из инфосистемы выборов, где уже есть последняя информация.

Более подробно и том, как голосовать, читайте ЗДЕСЬ.

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