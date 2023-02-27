Некоторые избиратели проголосовали на э-выборах в неправильном округе. Им придется голосовать снова

Пока неясно, какое количество человек затронула эта недоработка. По предварительным данным, всего на прошлой неделе в регистр народонаселения было внесено 7500 изменений, касающихся данных о месте жительства, имени или возрасте.

Если избиратель уже успел проголосовать электронно и ему был показан неверный округ, то этот человек должен проголосовать повторно. Пока неизвестно, сколько человек успели проголосовать в неправильном округе.

„Сейчас мы работаем над тем, чтобы извлечь эту информацию“, — сказала Delfi руководитель по связям с общественностью государственной избирательной службы Кристи Собак.

Отдать свой электронный голос на выборах в Рийгикогу можно до 20:00 вечера субботы. Электронно можно голосовать неограниченное число раз, засчитан будет последний голос.

На голосование на избирательном участке ошибка влияния не оказывает, так как избирательные участки получают список избирателей непосредственно из инфосистемы выборов, где имеется свежая информация.

Более подробно и том, как голосовать, читайте ЗДЕСЬ.

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