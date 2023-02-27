В Kristiine Prisma начался ремонт: покупателям обещают обновленный интерьер и расширенный ассортимент

„Kristiine Prisma – один из наших первых и любимых покупателями магазинов. Этой весной мы обновим и его внешний вид, и ассортимент. Так, наш отдел овощей и фруктов станет более впечатляющим, а еще мы добавим новые категории детских товаров – это, несомненно, отметят родители“, – пояснил региональный руководитель Prisma Peremarket в Эстонии Теэму Кильпия.

Расширится и площадь Food Market. Здесь посетители магазина смогут приобрести свежие мясо и рыбу, а также готовые кулинарные изделия. Одним из новшеств станет коптильня. В Kristiine Prisma будет реализована новая концепция Paar, завоевавшая признание покупателей в других магазинах Prisma. Это означает, что вина распределятся по пяти категориям в соответствии с гастрономическими сочетаниями. Ремонт затронет отдел хлебобулочных изделий, а также кассы самообслуживания.

Пополнится и ассортимент отдела потребительских товаров Kristiine Prisma, в котором будет расширен выбор одежды и аксессуаров для активного отдыха. Не останется без внимания и отдел товаров для домашних животных.

Ремонт магазина продлится почти три месяца. Серьезное внимание будет уделяться энергосберегающим решениям.

„Мнение посетителей магазина для нас очень важно. Пожалуйста, делитесь с нами своими предложениями и идеями по поводу обновления магазина на нашем сайте или оставляйте их в анкетах обратной связи на инфостойке“, – добавил Кильпия.

Prisma неуклонно придерживается своей стратегии и предлагает самую выгодную потребительскую корзину в своих магазинах по всей Эстонии. Исследование Postimees уже в 20-й раз вносит Prisma в рейтинг магазинов с самыми выгодными потребительскими корзинами, несколько раз сеть входила в тройку лидеров. „В текущей экономической ситуации клиенты все больше ценят приемлемый уровень цен и широкий выбор товаров“, – заметил Кильпия.

Prisma приносит извинения клиентам за возможные неудобства во время ремонта. По окончании работ магазин предложит больше возможностей для удобного и качественного шопинга, покупателей ждет более широкий выбор как продуктов питания, так и потребительских товаров.