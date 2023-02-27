ЧП и криминал
27.02.2023, 12:15

Агрессивный мужчина буянил в автобусе и напал на полицейского

 (5)
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В воскресенье в Пярну агрессивный мужчина буянил в автобусе, после чего напал на полицейского.

После обеда 26 февраля полиция получила сообщение о том, что в Пярну в городском автобусе мужчина ведет себя неадекватно и агрессивно и не пускает пассажиров в автобус. Полиция отреагировала на сообщение и обнаружила подходящего под описание 35-летнего мужчину возле автобусной остановки Лийва, где он посреди проезжей части размахивал руками.

Во время задержания 35-летний мужчина напал на находящегося при исполнении патрульного полицейского, нанеся ему легкие травмы.

Страж порядка продолжил нести службу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии