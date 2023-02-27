Контавейт выпала из топ-50 мирового рейтинга, Канепи вновь стала первой ракеткой Эстонии

Контавейт, которая сейчас находится в стороне из-за травмы спины, надеялась вернуться к соревнованиям в начале марта на турнире в Индиан-Уэллсе, но пока она отказалась от участия в турнире. Последний раз Контавейт выступала на турнире в Дубае в начале февраля.

„Начало 2023 года было трудным... Боль в спине беспокоила меня в большинстве матчей, которые я сыграла с октября прошлого года. Я пыталась помочь себе, лечилась и тренировалась как могла, но боль возвращается каждый раз, когда я начинаю играть. Поэтому я решила сделать перерыв на несколько недель“, — написала Контавейт в своем Instagram в середине февраля.

Следующим крупным турниром после Индиан-Уэллса станет турнир Miami Open WTA 1000, стартующий 21 марта.

В то время как Контавейт упала в рейтинге, Кайя Канепи сохранила свои позиции. Канепи, занимающая в таблице 48-е место, стала первой ракеткой Эстонии.

Сильных изменений в топ-10 не произошло. Ига Швёнтек из Польши по-прежнему на первом месте, за ней следуют Арина Соболенко из Беларуси и Джессика Пегула из Америки.

За тройкой лидеров следуют туниска Унс Джабир, француженка Каролин Гарсия и американка Кори Гауфф.

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