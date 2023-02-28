Экономика
28.02.2023, 10:15

От последствий неожиданного шага России уберегут десятки тысяч электрических водонагревателей

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Тоомас Валге и Лейно Шнур демонстрируют новое устройство.
Тоомас Валге и Лейно Шнур демонстрируют новое устройство.
ФОТО: Ilmar SaabasToomas ValgeLeino Schnur | Delfi Meedia

В ближайшие недели начнется массовое производство отечественного умного устройства, которое поможет избежать неприятных отключений электроэнергии.

Издание Delfi Ärileht уже писало о компании Futugrid и разработанном ею устройстве управления потреблением бойлерами электроэнергии. Адаптеру, получившему название „futupistik“, присвоен знак CE (Conformité Européenne - „европейское соответствие“), свидетельствующий о том, что изделие соответствует всем требования ЕС, и предприятие может приступать к его массовому производству. Уже через несколько недель устройство станет доступным потребителям. „Наш адаптер уже протестировали друзья, родственники и люди, далекие от техники“, - сказал соучредитель Futugrid Тоомас Валге, добавив, что сертификат о маркировке знаком CE получен на днях.

На первый взгляд устройство, подключаемое в обычную розетку, выглядит вполне обычно, что вполне объяснимо, поскольку основную роль играет не адаптер черного цвета. Его задача — обеспечивать соединение и производить измерения, а также реагировать на „включить“ - „выключить“. Вся суть заключена в платформе программного обеспечения.

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