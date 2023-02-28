От последствий неожиданного шага России уберегут десятки тысяч электрических водонагревателей

Издание Delfi Ärileht уже писало о компании Futugrid и разработанном ею устройстве управления потреблением бойлерами электроэнергии. Адаптеру, получившему название „futupistik“, присвоен знак CE (Conformité Européenne - „европейское соответствие“), свидетельствующий о том, что изделие соответствует всем требования ЕС, и предприятие может приступать к его массовому производству. Уже через несколько недель устройство станет доступным потребителям. „Наш адаптер уже протестировали друзья, родственники и люди, далекие от техники“, - сказал соучредитель Futugrid Тоомас Валге, добавив, что сертификат о маркировке знаком CE получен на днях.