Эстонский активист: увидел цветы возле российского танка на Вабадузе - выбросил их в ближайшую урну

Украинская беженка Таня стала свидетелем того, что к танку стали приносить цветы. „После Шествия единства и благодарности мы с друзьями подошли к танку, чтоб посмотреть на него, — рассказывает Таня. — Подруга увидела на танке три гвоздики. Сказала, мол, смотрите, уже кто-то цветы принёс. Я сказала, что уберу их. Подошла, взяла их и отнесла к памятному камню возле церкви. Подруга сказала, что когда я отходила от танка, две женщины, которые там стояли, негромко мне вслед произнесли нецензурное оскорбление. Наверное, это они принесли цветы к сгоревшему танку оккупантов“.

Татьяна вместе с друзьям еще несколько минут побыли возле танка. „Я убедилась, что никто не пошел забирать их от камня обратно, и мы ушли, — вспоминает девушка. — Я не понимаю, что должно быть в голове у человека, чествующего убийц и насильников“.

„Почему люди несут цветы к танку? Потому что эти люди хотят Россию в Эстонии“, — заканчивает разговор Таня.

Даниил Куракин — видеоблогер, активист и член Открытой Республики. Даниил был одним из тех, кто „выбросил цветы в ближайшую урну“. Видеоблогер в воскресенье пришел к танку и увидел, что на нем лежал огромный букет. „Один мужчина при мне убрал его с корпуса танка, а я выкинул букет в мусорку, — рассказывает блогер. — Мы поговорили, и оказалось, что этот мужчина летом ездил в Украину, чтобы обучать украинских солдат и даже был в прифронтовой зоне“.

Лично с теми, кто принес цветы, Даниил не разговаривал. „Однако мое действие снимала на телефон пожилая женщина, которая комментировала мой поступок в духе „посмотрите только, что творит подрастающее поколение“.

„В большинстве своем все мои друзья и знакомые все прекрасно понимают. Я сформировал вокруг себя проевропейское и проукраинское окружение, — рассказывает Даниил. — Конечно, у меня есть родственники, которые не понимают данный перфоманс и не хотят обсуждать тему войны, но мои друзья, с которыми я ходил на акции в поддержку Украины, все прекрасно понимают“.