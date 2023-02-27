Состояние Костомарова начало улучшаться после инсульта
Чемпион Игр в Турине в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По данным РЕН ТВ, состояние спортсмена на данный момент оценивается как стабильное.
„После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время“, — сообщил источник ТАСС.
Источник РЕН ТВ заявил, что показатели Костомарова начали улучшаться, фигуристу провели несколько процедур плазмафереза (очистки крови), пишет РБК.
„РБК Спорт“ обратился за комментарием к директору ММКЦ „Коммунарка“ Денису Проценко.
Костомаров с 10 января находится в „Коммунарке“ из-за пневмонии. Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.
Костомаров провел две недели подключенным к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), а в первой половине февраля, по данным СМИ, перенес несколько ампутаций конечностей.
20 февраля „РИА Новости“ узнало о крайне тяжелом состоянии Костомарова — источник сообщил, что у него „поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома“. ТАСС со ссылкой на источник позднее сообщил, что у Костомарова „была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию“.
На следующий день, по данным „РИА Новости“ и „Матч ТВ“, у фигуриста снова произошел инсульт.
Официальной информации по этому поводу не было.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года, два чемпионата мира и три чемпионата Европы.
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