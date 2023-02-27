Новые подробности: стало известно, в каком состоянии находится Костомаров сейчас

„РБК Спорт“ обратился за комментарием к директору ММКЦ „Коммунарка“ Денису Проценко.



Костомаров с 10 января находится в „Коммунарке“ из-за пневмонии. Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.



Костомаров провел две недели подключенным к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), а в первой половине февраля, по данным СМИ, перенес несколько ампутаций конечностей.



20 февраля „РИА Новости“ узнало о крайне тяжелом состоянии Костомарова — источник сообщил, что у него „поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома“. ТАСС со ссылкой на источник позднее сообщил, что у Костомарова „была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию“.



На следующий день, по данным „РИА Новости“ и „Матч ТВ“, у фигуриста снова произошел инсульт.



Официальной информации по этому поводу не было.



Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года, два чемпионата мира и три чемпионата Европы.



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