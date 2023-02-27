Режиссер Виталий Манский: Путин вырвал нам язык

Утро в Берлине началось с демонстрации горожан, которые прошли от Бранденбургских ворот – традиционного места сбора всех манифестантов. Затем демонстрация проследовала к посольству России на Унтер ден Линден, перед которым на аллее с начала войны был создан рукотворный мемориал, а накануне годовщины рядом был установлен разбитый российский танк. Далее манифестация прошла по улицам города, собирая всё больше и больше людей.

Тем временем, с западной стороны от Бранденбургских ворот на митинг в поддержку Украины собрались россияне, уехавшие из страны по причине несогласия с действиями российской власти. На митинг, организованный русским движением в Германии „Demokrati-JA“, собралось несколько сотен человек. На протяжении двух часов, люди стояли под проливным дождём, скандируя „Победу Украине! Свободу России!“. На митинге выступили режиссёр Виталий Манский, кинокритик Антон Долин, галерист Марат Гельман, журналист Андрей Архангельский, политик Леонид Гозман, независимые активисты и общественные деятели. Поддержать Украину и соотечественников в изгнании пришёл режиссёр театра и кино, диссидент Кирилл Серебренников. Леонид Гозман в своём выступлении подчеркнул: „Задолго до того, как напасть на Украину, Путин напал на нас“. А Виталий Манский, выйдя к микрофону подчеркнул: „Путин вырвал нам язык, лишив нас возможности выражать свой голос“.

Ну, а вечером на красной дорожке 73-го Международного кинофестиваля Берлинале состоялась акция „Демонстрация солидарности“, выражаемой Украине дирекцией фестиваля. Главы киносмотра Мариэт Ризенбек и Карло Чатриан вышли на красную дорожку перед фестивальным дворцом вместе с министром культуры Германии Клаудиой Рот, послом Украины в германии Алексеем Макеевым, членами международного жюри и украинскими кинематографистами, приехавшими на фестиваль. Они вышли к журналистам все вместе, держа в руках украинские флаги и таблички с надписями „Stand with Ukraine“.

Следует отметить, что Берлинале в этом году уделил большое внимание трагедии, разворачивающейся на украинской земле. В разных программах фестиваля были показаны документальные и игровые фильмы, созданные украинскими кинематографистами, а также документальные ленты зарубежных кинематографистов, повествующих о российско-украинской войне. Подробно с этой программой и её участниками мы познакомим вас в следующих материалах.