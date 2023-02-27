27.02.2023, 09:17
Умер политтехнолог Глеб Павловский. Он разрабатывал кампанию Путина(2)
ФОТО: kuvatõmmis
Российский политолог, публицист и политтехнолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни. О его смерти сообщил „Ведомостям“ заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ Симон Кордонский, пишет „Медуза“.
Ранее в телеграм-каналах и СМИ обсуждали тяжёлую болезнь Павловского. Ему был 71 год.
Глеб Павловский был основателем „Фонда эффективной политики“, который разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Также он участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года в Украине. До 2011 года сотрудничал с администрацией президента РФ.