52-летний Петерсон (фамилия при рождении Крылов) опубликовал в социальных сетях обращение как на эстонском, так и на русском языках, в котором рассказал, что находится в Донецке „на миротворческой и гуманитарной миссии“, и показал, что происходит по ту сторону фронта. Он обвинил эстонскую журналистику в том, что та однобоко освещает войну в Украине и говорят одно и то же: что сепаратисты сами бомбят свои города, больницы, квартиры и детские сады.