„Веселое“ воскресенье на дорогах: 57 пьяных водителей и ДТП с участием 4 машин

В воскресенье в 00.21 сообщили о ДТП на 16 км шоссе Йыэляхтме-Кемба в деревне Валкла в Харьюмаа. 32-летний мужчина не справился с управлением Hyundai Santa Fe из-за выбежавшей на дорогу косули и съехал с дороги прямо в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11.32 произошло ДТП на 157 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Вирумаа, где 57-летняя женщина не справилась с управлением Toyota Yaris и врезалась в двигавшийся в том же направлении BMW X5, которым управляла 53-летняя женщина. В результате столкновения в BMW также врезался ехавший сзади Toyota Auris, которым управлял 59-мужчина. В свою очередь в Toyota сзади въехал автомобиль Honda Civic с 24-летней женщиной за рулем. 24-летнюю пассажирку Honda доставили на осмотр в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 20.59 около Тоомпуйестеэ 37/1 в Таллинне 19-летний молодой человек не справился с управлением BMW, отклонился в сторону на автобусную остановку и наехал на 20-летнюю и 50-летнюю женщин. Пешеходов доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

На дорогах были задержаны 57 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.