„Мобилизация Рейнсалу“: известный бизнесмен тайно финансировал кампанию одного из лидеров Isamaa(6)
На предыдущих выборах в органы местного самоуправления фирма известного предпринимателя и члена партии Isamaa («Отечество“) Тыниса Пальтса тайно оплачивала расходы, связанные с предвыборной кампанией нынешнего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, пишет „Деловые ведомости“.
„Мобилизация Рейнсалу — так называлось электронное письмо, разосланное однопартийцам от имени экс-мэра Таллинна и бывшего министра финансов Тыниса Пальтса.
В письме содержались инструкции для членов „Отечества“, как проводить телефонную кампанию, призывая живущих в Таллинне знакомых голосовать за Урмаса Рейнсалу, который в то время баллотировался на пост столичного мэра.
Для отчетности нужно было заполнять таблицу Excel, вносить туда, что именно ответил конкретный член партии, в результате людей пришлось обзванивать дважды.
Затем следовало отправить информацию Пальтсу о том, сколько часов в день было потрачено на звонки. После выборов он оплатил работу со счета своей фирмы.
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