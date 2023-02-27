„Мобилизация Рейнсалу“: известный бизнесмен тайно финансировал кампанию одного из лидеров Isamaa

„Мобилизация Рейнсалу — так называлось электронное письмо, разосланное однопартийцам от имени экс-мэра Таллинна и бывшего министра финансов Тыниса Пальтса.

В письме содержались инструкции для членов „Отечества“, как проводить телефонную кампанию, призывая живущих в Таллинне знакомых голосовать за Урмаса Рейнсалу, который в то время баллотировался на пост столичного мэра.

Для отчетности нужно было заполнять таблицу Excel, вносить туда, что именно ответил конкретный член партии, в результате людей пришлось обзванивать дважды.

Затем следовало отправить информацию Пальтсу о том, сколько часов в день было потрачено на звонки. После выборов он оплатил работу со счета своей фирмы.

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