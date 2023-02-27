Выборы в Рийгикогу начинаются. При помощи Smart-ID, а также со смартфона голосовать нельзя!(1)
Сегодня в 9:00 начнется электронное голосование. В 12:00 откроются избирательные участки местных самоуправлений и центров районов Таллинна. Начиная с пятницы все 405 избирательных участков будут открыты для избирателей.
Электронное голосование начнется сегодня утром в 9:00 и будет продолжаться круглосуточно до 20:00, 4 марта. Для того, чтобы проголосовать электронно, необходимо скачать с сайта www.valimised.ee на свой компьютер приложение избирателя. Приложение будет опубликовано на сайте выборов непосредственно перед началом голосования. Для голосования нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID, и PIN-коды.
При помощи Smart-ID проголосовать нельзя. Также невозможно проголосовать со смарт-устройства. Однако на смартфоне можно проверить, что электронный голос поступил на центральный сервер выборов и правильно выражает волю избирателя. Для этого нужно скачать на смартфон или обновить приложение „EH kontrollrakendus“, которое можно найти в Google Play или App Store.
Если избиратель считает, что во время электронного голосования ему не была обеспечена тайна голосования, у него есть возможность изменить сделанный выбор, повторно проголосовав электронно до вечера субботы. Если избиратель проголосовал и электронно, и при помощи бумажного бюллетеня, засчитывается только выбор, сделанный в участке. Избиратель может изменить свой отданный на электронном голосовании голос и в день голосования, в воскресенье, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.
С понедельника по четверг на неделе голосования с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где могут проголосовать все избиратели, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee.
С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 405 избирательных участков по всей Эстонии. В эти дни избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.
Если по связанной со здоровьем или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. В письменном виде это можно сделать уже сейчас. В устной форме ходатайство можно предоставить в пятницу и в субботу по указанному самоуправлением телефонному номеру с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 9:00 до 14:00.
На выборах в Рийгикогу территория Эстонии разделяется на 12 избирательных округов. В Рийгикогу баллотируется девять партий и 10 независимых кандидатов, всего – 968 кандидатов.