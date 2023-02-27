Футбол
27.02.2023, 07:30

ФОТО | В Эстонии состоялось открытие нового футбольного сезона

 
На открытие нового футбольного сезона городская команда «Пайде», выигравшая Суперкубок, получил золотые медали.
На открытие нового футбольного сезона городская команда «Пайде», выигравшая Суперкубок, получил золотые медали.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

В воскресенье в Эстонии состоялось открытие нового футбольного сезона, на котором городской команде „Пайде“ были вручены золотые медали за победу в Суперкубоке страны, а также состоялась жеребьевка четвертьфинала кубка страны.

В этом году Суперкубок Эстонии завоевала городская команда „Пайде“, которая в драматичном матче на Sportland Arena обыграла таллиннскую „Флору“ со счетом 3:2.

На открытие нового футбольного сезона также состоялась жеребьевка четвертьфиналы кубка Эстонии:

Нарвски „Транс“ - „Пайде“

„Курессааре“ - „Флора“

Победитель пары Йыхви „Феникс“ и „Ноова“ – Тарту „Таммека“

Футбольный клуб „Табасалу“- ФК „Таллинн“

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