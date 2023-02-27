27.02.2023, 07:30
ФОТО | В Эстонии состоялось открытие нового футбольного сезона
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье в Эстонии состоялось открытие нового футбольного сезона, на котором городской команде „Пайде“ были вручены золотые медали за победу в Суперкубоке страны, а также состоялась жеребьевка четвертьфинала кубка страны.
В этом году Суперкубок Эстонии завоевала городская команда „Пайде“, которая в драматичном матче на Sportland Arena обыграла таллиннскую „Флору“ со счетом 3:2.
На открытие нового футбольного сезона также состоялась жеребьевка четвертьфиналы кубка Эстонии:
Нарвски „Транс“ - „Пайде“
„Курессааре“ - „Флора“
Победитель пары Йыхви „Феникс“ и „Ноова“ – Тарту „Таммека“
Футбольный клуб „Табасалу“- ФК „Таллинн“