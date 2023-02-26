Байден решил поставить Киеву танки Abrams под давлением ФРГ

„Первоначально он решил их не отправлять, поскольку его военные сказали, что они не являются необходимыми на поле боя в этих сражениях“, - заявил в воскресенье, 26 февраля, советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.

При этом, по мнению представителей американской армии, Украине необходимы немецкие танки Leopard. Однако, по словам Салливана, немецкое руководство заявило Байдену, что не готово передавать свои танки Киеву, если США не поставят Abrams. Поэтому в интересах „единства альянса“, а также „чтобы Украина получила то, что она хочет“, Байден согласился предоставить танки Abrams в долгосрочной перспективе, хотя они не являются тем, что необходимо украинской армии в настоящее время, добавил советник американского президента.

„Эти танки Leopard отправляются сейчас, и это пример того, как Джо Байден сплачивает вокруг себя глобальный альянс, чтобы Украина получила то, что ей необходимо“, - так Салливан ответил на вопрос о вероятности поставок американских танков до конца текущего года.

Шольц согласился поставить танки Leopard в конце января

После долгих колебаний канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце января заявил о намерении поставить Украине танки Leopard 2, которые Украина запрашивала уже длительное время. На первом этапе Берлин предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Он также разрешит другим странам реэкспортировать танки вооруженным силам Украины.