ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне открылись две выставки, посвященные войне в Украине

Экспонаты для выставки „Украина - распятие. 365..“ были собраны в апреле прошлого года в Киевской и Черниговской областях сразу после того, как ВСУ отвоевали эти территории у России.

Параллельно открылась и выставка Artarmor, то есть „Искусство брони“. Украинские художники вместо холста использовали бронепластины, которые спасли жизни солдат. Если присмотреться, то в них можно увидеть отверстия от пуль и осколков. Часть работ художников позже будет выставлена на аукционе.

Выставку „Украина распятие 365..“ (открыта в здании по адресу Харью, 13) можно посетить в течение месяца, выставка Artarmor открыта только до 12 марта (Здание Большой гильдии Эстонского исторического музея - Пикк, 17) . Вход на обе выставки свободный.