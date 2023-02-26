ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (368-й день) | „Дождь“: сотни детей из Украины распределили в российские детдома, где их подвергают „военно-патриотическому воспитанию“

Украинская армия будет готова перейти в наступление весной, заявил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. „Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению“, - отметил он, добавив, что конкретный момент зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия. Цель анонсированного контрнаступления - „освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым“. „Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года“, - подчеркнул Скибицкий.

Американские разведданные помогают Украине защищаться от российского вторжения, убежден директор ЦРУ Уильям Бернс . „Думаю, что те разведданные, которые мы смогли предоставить президенту Зеленскому не только на недавней встрече, но и по ходу войны, помогли ему защищать свою страну с таким мужеством и стойкостью“, - сказал Бернс в интервью CBS.

Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8 , сообщает газета Jutarnij List. По информации издания, техника уже снята с баланса хорватской армии, с вертолетов снимают маркировку, проводят ремонтно-восстановительные работы и отправят примерно через 10 дней. Власти Хорватии официально не подтверждают эти данные, так как сведения о военной поддержке Киева признаны в стране конфиденциальными.

Избранный президент Чехии Петр Павел сравнил действия президента России Владимира Путина с экспансионистской политикой Адольфа Гитлера в отношении тогдашней Чехословакии. „Тогда, накануне Второй мировой войны, Гитлер вел себя точно так же, как Путин сейчас по отношению к Украине“, - приводит агентство CTK слова Павела. Гитлер использовал немецкое меньшинство Судетской области Чехословакии для того, чтобы „разжечь эмоции и насилие“, так и Путин обосновал вторжение, среди прочего, якобы притеснением русскоязычных жителей Украины, уточнил избранный глава Чехии.

Европейский Союз объявил о дополнительных санкциях против российской частной военной компании (ЧВК) „Вагнер“ в связи с „нарушениями прав человека“ в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали, Судане и Украине. В черный список добавлены 11 физических и семь юридических лиц, связанных с ЧВК, говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Среди них двое командующих сил „Группы Вагнера“, которые „принимали активное участие“ в захвате украинского города Соледар в январе 2023 года. Сама ЧВК была включена в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года.

Министерство торговли США расширяет экспортные санкции против России и Беларуси, которая, по мнению властей США, во многом способствует осуществлению российской агрессии против Украины. Как следует из Федерального регистра - официального журнала Федерального правительства США, - 27 февраля ограничения на поставку в РФ и РБ коснутся, кроме прочего, смартфонов, оптовая стоимость которых в США составляет более 300 долларов за штуку, а также телефонных аппаратов, оптовая стоимость которых в США составляет более 50 долларов за штуку.

Испанские войска „никогда“ не будут принимать участие в войне в Украине. Такое заявление сделала министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью газете La Vanguardia. „Это абсолютно невозможный сценарий, его не существует. Испанские солдаты вмешались бы только в случае агрессии против одной из стран НАТО“, - заявила она.

Эндрю Питерс, 28-летний ветеран Сухопутных войск США, вступивший в Интернациональный легион обороны Украины, погиб в бою 16 февраля , передали телеканалы CNN и WSAW-TV. Представитель Государственного департамента США подтвердил информацию, добавив, что ведомство находится в контакте с членами семьи погибшего и оказывает им „всю возможную консульскую помощь“. Питерс - уроженец Маршфилда (штат Висконсин). Он проходил службу в Афганистане в 2014 году.

Утром 26 февраля на военном аэродроме „Мачулищи“, расположенном в 12 км от Минска, произошло два взрыва, в результате которых оказался поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника, пишет белорусский Telegram-канал BYPOL.

Александр Лукашенко планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, возможно, для того, чтобы помочь России и Китаю обойти санкции на фоне сообщений о том, что Пекин всерьез рассматривает возможность отправки Москве летальной помощи, уточняют в ISW.

Великобритания, Франция и Германия готовят пакт НАТО-Украина, при этом документ не сможет обеспечить тот же уровень защиты, который Киев получил бы от членства в Североатлантическом альянсе, отмечает американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке. Пакт, по всей видимости, отражает желание оказать давление на Украину, чтобы она „согласилась на урегулирование путем переговоров на невыгодных условиях“, пишут аналитики.

Правительство Германии опровергло сообщения о том, что Лондон, Париж и Берлин имеют конкретные планы по заключению „оборонного пакта“ с Украиной. Как пояснил официальный представитель правительства ФРГ, дебаты о гарантиях безопасности для Киева начались среди союзников по НАТО через несколько недель после начала войны. „В течение нескольких месяцев не было никакого нового, конкретного статуса по этому вопросу, - цитирует его агентство Reuters.

Глубина продвижения российских войск в Украине будет зависеть, в том числе, от того, какое дальнобойное оружие получит Киев от стран Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе „Москва. Кремль. Путин“ на телеканале „Россия-24“. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им в ходе послания к Федеральному собранию, о том что, чем более дальнобойные системы будет поставлять Запад Киеву, тем дальше Россия будет „отодвигать угрозу“ от своих границ.

Возвращение Крыма Украине позволит восстановить мир. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. „Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины“, - написал он на английском языке, добавив на языке крымских татар: „Qırım serbest olacaq! (“Крым будет свободным!“ - Ред.)“. 26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.

Бахмут остается на данный момент „эпицентром“ ударов ВС РФ на севере Донецкой и Луганской областей, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. „Динамика боев очень напряженная. Это эпицентр главного удара врага. Только за эти сутки на Бахмутском отрезке фронта произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией, 32 боестолкновения“, - цитирует его украинское онлайн-издание Liga net.