Министр обороны Первкур в Киеве объявил о новом пакете помощи от Эстонии

В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежда, пишет rus.err.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более одного процента валового внутреннего продукта (ВВП).

В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около 15 млн евро. Третий госпиталь прибудет в Украину в ближайшие недели.

За предоставленную Украине военную помощь Минобороны запрашивает финансовую компенсацию через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит 156 млн евро.