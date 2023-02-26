У берегов Италии затонула лодка с мигрантами, погибло не менее 45 человек(3)
В результате кораблекрушения у южных берегов Италии, примерно в двадцати километрах от города Кротоне, погибли 45 мигрантов, включая детей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.
На борту лодки находились, по разным данным, от 180 до 250 человек, предположительно, все они — выходцы из Ирака, Ирана, Афганистана и Сирии, которые направлялись в Италию. В префектуре Кротоне газете сообщили, что на данный момент полиция и береговая охрана спасли 80 человек, поиски других выживших продолжаются. Часть пострадавших доставили в отделение скорой помощи больницы Кротоне, остальные все еще находятся на месте крушения, их отправят в больницу соседнего города Изола-ди-Капо-Риццуто, который расположен в нескольких километрах от места трагедии.
Кораблекрушение произошло утром 26 февраля. Мигранты находились на борту каика — большой деревянной лодки. Из-за погодных условий судно разломилось, находившиеся на борту люди оказались в море. Поиски будут продолжены в ближайшие несколько часов при участии группы водолазов из береговой охраны Мессины, военно-воздушных транспортных средств полиции, которые будут действовать под руководством береговой охраны, отмечает Il Fatto Quotidiano.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила соболезнования в связи с крушением судна. По ее словам, правительство страны стремится предотвратить подобные путешествия и требует того же от других стран, из которых отправляются такие судна. „Преступно спускать на воду лодку длиной всего 20 м с количеством человек 200 на борту и с неблагоприятными прогнозами погоды. Бесчеловечно обменивать жизни мужчин, женщин и детей на цену „билета“, которую они платят в ложной перспективе безопасного путешествия“, — передает газета ее слова.