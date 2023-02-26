ТПП: большинство работодателей готовы платить за укрепление здоровья работников. Что им мешает?

По словам генерального директора Эстонской торгово-промышленной палаты Майта Палтса, опрос показал, что работодатели понимают, что здоровье людей ухудшается, и нужно что-то делать. „Предприниматели считают свою роль в укреплении здоровья людей всё более важной. По мнению 97% работодателей, их вклад в укрепление здоровья работников значителен“, — сказал Палтс.

„Недостаток движения — четвёртый по важности фактор риска смертности во всём мире. В обычных школах молодые люди посещает хотя бы урок физкультуры, но, чтобы эта привычка сохранилась, надо чтобы в основном людей организованно побуждали заботиться о себе именно на рабочем месте. В 30-40 лет люди ещё остаются здоровыми, но после 50 лет у них явно начинают возникать проблемы, многие из которых можно было бы предотвратить“, – сказал Палтс.

„Начиная с 2018 года у работодателей есть возможность ежеквартально инвестировать в здоровье работников 100 евро, которые не облагаются налогом. Работодатели видят, что это работает, но, как в плане выбора услуг, так и в плане объёмов финансирования, мы отстали от времени. 90% работодателей заявили в ходе опроса, что увеличение не облагаемой налогом суммы и расширение спектра услуг будут мотивировать людей больше заботиться о своём душевном и физическом здоровье“, — сказал Палтс.

„Политика государства заключается в том, чтобы искать средства для решения уже возникших проблем — по сути, это как покупка машин скорой помощи. На самом деле, разумнее было бы предотвращать проблемы, и работодатели могли бы сами многое для этого делать. Для государства тоже самым выгодным было бы предоставить предпринимателям возможность самим заботиться о своих работниках, так что это следовало бы сделать“, — добавил Палтс.