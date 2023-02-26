ТПП: большинство работодателей готовы платить за укрепление здоровья работников. Что им мешает?
Эстонская Торгово-промышленная палата (ТПП) провела опрос среди 180 организаций, который показал, что 93% предпринимателей были бы готовы увеличить свои расходы на укрепление физического и душевного здоровья своих работников, если бы государство это поощряло.
По словам генерального директора Эстонской торгово-промышленной палаты Майта Палтса, опрос показал, что работодатели понимают, что здоровье людей ухудшается, и нужно что-то делать. „Предприниматели считают свою роль в укреплении здоровья людей всё более важной. По мнению 97% работодателей, их вклад в укрепление здоровья работников значителен“, — сказал Палтс.
„Недостаток движения — четвёртый по важности фактор риска смертности во всём мире. В обычных школах молодые люди посещает хотя бы урок физкультуры, но, чтобы эта привычка сохранилась, надо чтобы в основном людей организованно побуждали заботиться о себе именно на рабочем месте. В 30-40 лет люди ещё остаются здоровыми, но после 50 лет у них явно начинают возникать проблемы, многие из которых можно было бы предотвратить“, – сказал Палтс.
„Начиная с 2018 года у работодателей есть возможность ежеквартально инвестировать в здоровье работников 100 евро, которые не облагаются налогом. Работодатели видят, что это работает, но, как в плане выбора услуг, так и в плане объёмов финансирования, мы отстали от времени. 90% работодателей заявили в ходе опроса, что увеличение не облагаемой налогом суммы и расширение спектра услуг будут мотивировать людей больше заботиться о своём душевном и физическом здоровье“, — сказал Палтс.
„Политика государства заключается в том, чтобы искать средства для решения уже возникших проблем — по сути, это как покупка машин скорой помощи. На самом деле, разумнее было бы предотвращать проблемы, и работодатели могли бы сами многое для этого делать. Для государства тоже самым выгодным было бы предоставить предпринимателям возможность самим заботиться о своих работниках, так что это следовало бы сделать“, — добавил Палтс.
По словам генерального директора Торгово-промышленной палаты, многие услуги по укреплению здоровья в настоящее время облагаются очень высоким налогом на спецльготу, который предприниматели рассматривают как наказание. „Более половины тех, кто отвечал на опрос, сказали, что из-за этого налога им пришлось ограничить или отказаться от предоставления льгот, связанных с укреплением здоровья. 93% предпринимателей, принявших участие в опросе, считают, что налоговые льготы, касающиеся укрепления здоровья, могли бы быть больше, чем сейчас“, — сказал Палтс.
„Чтобы нейтрализовать инфляцию и сохранить эффективность закона, необходимо увеличить льготную сумму минимум до 200 евро в квартал, и включить в список льготных услуг услуги здравоохранения, которые помогают работникам сохранять свою трудовую занятость. Таким образом можно значительно увеличить частные инвестиции в здоровье жителей Эстонии, не тратя на это деньги налогоплательщиков“, — добавил Палтс.
„Льготы, связанные с укреплением здоровья, — это мера, дающая долгосрочный эффект, при этом негативное влияние на государственный бюджет минимально, а польза будет реально ощущаться ещё долгое время. Нынешняя государственная политика в области здравоохранения просто не работает — показатель прожитых здоровых лет у эстонцев один из самых низких в Европе“, — сказал Палтс.
По словам Майта Палтса, примерно также сложившуюся ситуацию видят не только предприниматели, но и различные специалисты. В декабре 16 неправительственных организаций и различных профессиональных объединений – от врачей и психологов до союзов по гигиене труда и персоналу, обладающих большим социальным весом, – подписали обращение об изменении регуляции по укреплению здоровья.