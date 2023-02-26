Военная разведка Украины: ВСУ перейдут в наступление весной

Скибицкий уточнил, что одной из стратегических целей будет попытка „вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России“. Замглавы ГУР не исключил также, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области. „Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова“, - сказал он.