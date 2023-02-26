Военная разведка Украины: ВСУ перейдут в наступление весной
Украинская армия будет готова перейти в наступление весной, заявил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает DW.
„Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению“, - отметил он, добавив, что конкретный момент зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.
Скибицкий уточнил, что одной из стратегических целей будет попытка „вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России“. Замглавы ГУР не исключил также, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области. „Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова“, - сказал он.
Цель анонсированного контрнаступления - „освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым“. „Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года“, - подчеркнул Скибицкий.