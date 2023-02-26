СЕГОДНЯ | ЧМ в Планице: кто станет чемпионом мира в командном спринте?

Женская квалификация начнется в 12:30 по эстонскому времени, мужская – в 12:59.

В женских соревнованиях выступит 34 сборных. В квалификации каждая участница едет отдельно, и в конце их результаты суммируются. В финал выходят 15 лучших мужских и женских сборных.

Женскую сборную будут представлять: Кайди и Кейди Каазику, а мужскую Марко Килп и Мартин Химма.

Финальные заезды стартуют в 14:30.

Два года назад в Оберстдорфе мужская сборная Норвегии и женская сборная Швеции стали победителями в командном спринте.

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