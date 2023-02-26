26.02.2023, 12:29
СЕГОДНЯ | ЧМ в Планице: кто станет чемпионом мира в командном спринте?
Сегодня на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице, состоится командный спринт свободным стилем. Среди женщин под эстонским флагом выступают Кайди и Кейди Каазику, а среди мужчин Марко Килп и Мартин Химма.
Женская квалификация начнется в 12:30 по эстонскому времени, мужская – в 12:59.
В женских соревнованиях выступит 34 сборных. В квалификации каждая участница едет отдельно, и в конце их результаты суммируются. В финал выходят 15 лучших мужских и женских сборных.
Женскую сборную будут представлять: Кайди и Кейди Каазику, а мужскую Марко Килп и Мартин Химма.
Финальные заезды стартуют в 14:30.
Два года назад в Оберстдорфе мужская сборная Норвегии и женская сборная Швеции стали победителями в командном спринте.