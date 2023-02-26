ISW: Россия и Китай могут обойти западные санкции с помощью Беларуси

В ежедневной сводке Института говорится, что во время своего визита Лукашенко рассчитывает встретиться главой КНР Си Цзиньпином и другими высшими китайскими чиновниками для подписания соглашений о торговле, инвестициях и крупномасштабных совместных проектах. Это, в свою очередь, может быть связано с вероятными поставками Китаем оружия России, считают эксперты.

„Объявление Лукашенко о его визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи оружия России. Вероятно, российские и китайские чиновники разработали планы доставки оружия в РФ по поддельным товаросопроводительным документам, чтобы избежать международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций“, — считают в ISW.

Во второй половине февраля немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников о поставках дронов-камикадзе. По данным издания, первая партия из ста беспилотников может быть доставлена в РФ в апреле 2023 года.

Ранее США выразили обеспокоенность по поводу того, что Китай может начать поставлять России оружие. В свою очередь Китай обвинил США в том, что именно американские поставки оружия способствуют разжиганию конфликта в Украине.