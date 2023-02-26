Вашу категорию по эстонскому языку могут аннулировать, если вы не сможете ее подтвердить. В каких случаях?(28)
Если вы уже сдали экзамен и получили категорию по эстонскому языку, то априори она действует бессрочно. Но в некоторых случаях вас могут попросить подтвердить ее. И если подтвердить не получится – категорию могут аннулировать. Когда и кого это касается, выясняла „МК-Эстония“.
Тем, кто уверен в своих знания государственного языка, беспокоиться причины нет. Но если вы получили категорию, а по факту ваши знания недотягивают до соответствующего ей уровня или язык забылся из-за не слишком активного использования, то расслабляться рано. На всякий случай стоит еще немного покорпеть над учебниками и попрактиковаться в применении языка на практике.
„Я работаю в госучреждении на основании обычного договора. По закону на мою должность требуется знание эстонского на уровне B1. Я сдавала экзамен в 2005 году, что означает, что мой algtase приравнен к B1, – рассказывает Юлия. – На очередном собрании на работе мне и ещё нескольким людям работодатель объявил, что нами интересуется Языковая комиссия. Все эти люди так же, как и я, сдавали экзамен до 2008 года. Прошло много времени. Работаем мы в Силламяэ. Языковой практики было очень мало. Поэтому и стали переживать на этот счёт“.
Юлия добавляет, что уже была на встрече с Языковой инспекцией 15 лет назад. Общую проверку на соответствие категории тогда проходили все работники в учреждении, где трудится Юлия.
„Многие работники вообще не имели никаких дипломов о языке на тот момент, а я имела. Тогда, посмотрев мои дипломы и побеседовав, сказали, что больше меня никогда беспокоить не будут. А сейчас не сообщалось, когда и в какой форме пройдёт данная встреча. Единственное, со слов работодателя мы поняли, что это будет в этом году“, – говорит женщина.
Она переживает, может ли теперь случиться так, что ей придется заново сдавать экзамен.
Если есть подозрения
„Языковые уровни A2-C1 действуют в качестве общей нормы бессрочно. Закон о языке гласит: если у должностного лица, осуществляющего государственный или административный надзор, возникло обоснованное подозрение, что знание языка проверяемого лица не соответствует установленным для него в правовых актах требованиям, то лицо направляется на уровневый экзамен по предписанию чиновника о языке. Это означает, что если у человека есть свидетельство об уровне языка, но его знание этого языка не соответствует требованиям, то чиновник может отправить его на экзамен“, – объясняет директор Языковой инспекции Ильмар Томуск.
Закон о языке также предусматривает, что если человек не сдаст экзамен на требуемый уровень (что означает, что его знание языка не соответствует требованиям), то ранее выданное ему языковое свидетельство может быть признано недействительным.
Сами или по наводке
В государственном секторе Языковая инспекция организует проверки по своей инициативе. Чиновники инспекции проверяют уровень знаний эстонского языка у государственных и муниципальных служащих, работников образования, а также медицинских работников различных типов медицинских учреждений.
Но и в частном секторе есть риск попасть под раздачу. Проверку может инициировать сам работодатель.
„Работодатель может обратиться в Языковую инспекцию и попросить проверить знание языка работника. Это может быть сделано, если у работодателя возникло подозрение, что его сотрудник не справляется со своими обязанностями из-за недостаточного знания языка. Также работодатель может обратиться в департамент, если работник имеет свидетельство о категории, выданное до 1 июля 1999 года, поскольку языковые уровни старых свидетельств о категории A, B, C, D, E и F не соответствуют уровням A2, B1, B2 и C1, действующим в настоящее время“, – объясняет Томуск.
Сдавать экзамен по эстонскому языку необязательно, если человек получил на эстонском языке основное, среднее, профессиональное или высшее образование.
„Как правило, люди, получившие образование на эстонском языке, не должны подтверждать свою языковую грамотность отдельно. Документ, подтверждающий образование на эстонском языке, подтверждает и знание самого языка. Также требуемое по должности знание языка подтверждается квалификационным свидетельством, если квалификационный экзамен сдан на эстонском языке“, – добавляют директор Языковой инспекции.
Но и в этом случае есть риск, что человека могут послать на повторный экзамен, если он попадет на проверку Языковой инспекции и у инспектора возникнут сомнения в его знаниях языка.
„В языковых навыках работника может усомниться работодатель. В отношении такого человека может быть подана жалоба в Языковую инспекцию. В этом случае инспекции также необходимо проверить языковые навыки работника и при необходимости направить его на уровневый экзамен“, – говорит Томуск.
Претензия клиента
„Недавно зашел в один ресторан, где раньше еду можно было заказывать прямо у стойки, где ее готовили. Сейчас там поставили автоматы, через которые надо делать заказ, а потом ждать, когда придет СМС о том, что он готов. Я сделал заказ и хотел уточнить небольшие детали у повара. Подошел к стойке, попытался спросить на эстонском, но меня там никто не понял. Пришлось объясняться на английском. Получается, что эстонским языком работникам этого ресторана владеть необязательно, раз они с клиентами не общаются“, – интересуется читатель Марек.
В такой ситуации пожаловаться на персонал ресторана может и сам клиент.
„Конечно, все те, от кого на основании закона требуется знание эстонского языка, должны сдать экзамен, если они не получили образование или не сдали профессиональный экзамен на эстонском языке. При поступлении жалобы Языковая инспекция проверяет наличие языкового свидетельства и фактическое знание сотрудником эстонского языка. При необходимости выдает предписание и направляет на экзамен по уровню. Знания языка требует Закон о языке, а работодатель должен обеспечить, чтобы его сотрудники знали эстонский язык“, – уточняют в инспекции.
По закону конкретный уровень языка требуется в зависимости от того, какую работу выполняет человек. Также, например, для получения эстонского гражданства надо получить языковую категорию В1. Для получения долгосрочного вида на жительство (на основании работы) – нужна категория В1, а для краткосрочного – А2.
Требования к владению эстонским языком не касаются людей, которое работают в Эстонии временно в качестве внешних экспертов или иностранных специалистов. К иностранным преподавателям и иностранным научным работникам не применяются требования к знанию эстонского языка, если они проработали в Эстонии менее пяти лет.
Необходимый для конкретной профессии уровень языка зависит от характера работы, требований закона, а также пожеланий работодателя. На основании Закона о языке для почти каждого возможного места работы установлены требования к владению эстонским языком.