Вашу категорию по эстонскому языку могут аннулировать, если вы не сможете ее подтвердить. В каких случаях?

Тем, кто уверен в своих знания государственного языка, беспокоиться причины нет. Но если вы получили категорию, а по факту ваши знания недотягивают до соответствующего ей уровня или язык забылся из-за не слишком активного использования, то расслабляться рано. На всякий случай стоит еще немного покорпеть над учебниками и попрактиковаться в применении языка на практике.

„Я работаю в госучреждении на основании обычного договора. По закону на мою должность требуется знание эстонского на уровне B1. Я сдавала экзамен в 2005 году, что означает, что мой algtase приравнен к B1, – рассказывает Юлия. – На очередном собрании на работе мне и ещё нескольким людям работодатель объявил, что нами интересуется Языковая комиссия. Все эти люди так же, как и я, сдавали экзамен до 2008 года. Прошло много времени. Работаем мы в Силламяэ. Языковой практики было очень мало. Поэтому и стали переживать на этот счёт“.

Юлия добавляет, что уже была на встрече с Языковой инспекцией 15 лет назад. Общую проверку на соответствие категории тогда проходили все работники в учреждении, где трудится Юлия.

„Многие работники вообще не имели никаких дипломов о языке на тот момент, а я имела. Тогда, посмотрев мои дипломы и побеседовав, сказали, что больше меня никогда беспокоить не будут. А сейчас не сообщалось, когда и в какой форме пройдёт данная встреча. Единственное, со слов работодателя мы поняли, что это будет в этом году“, – говорит женщина.

Она переживает, может ли теперь случиться так, что ей придется заново сдавать экзамен.

Если есть подозрения