Из-за сложных погодных условий на дорогах ряда регионов введен специальный режим

В Вырумаа, Пылвамаа и Валгамаа из-за поземки дороги стали очень скользкими. Обслуживающие дороги фирмы, несмотря на все усилия, не могут обеспечить требуемый уровень состояния дорог.

Производить работы против обледенения на открытых отрезках сложно, так как ветер сносит с дороги соль и песок.

Поэтому Транспортный департамент ввел в 9 часов из-за сложных погодных условиях на второстепенных государственных дорогах данных уездов специальный режим обслуживания.

Специальный режим технического обслуживания второстепенных дорог будет действовать в перечисленных уездах до 8 утра понедельника.

Департамент транспорта ждет от участников дорожного движения информации о состоянии дорог по телефону 1247. Дополнительную информацию о состоянии дорог и ограничениях движения можно найти на http://tarktee.ee.