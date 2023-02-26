ВИДЕО | В Рио-де-Жанейро сотрудник консульства РФ напал на участницу антивоенной акции

Инцидент произошел 24 февраля. Пострадавшая женщина — гражданка РФ. Эпизод с нападением попал на видео, которое снимала ее подруга.

Пострадавшую и ее подругу забрали в полицию, где продержали несколько часов. Женщина написала заявление, ей провели медицинское обследование.

Как сообщил источник „Медузы“, из консульства ей поступают угрозы, что на нее якобы заведут уголовное дело.

По случаю годовщины полномасштабного вторжения в Украину антивоенные акции прошли у российских посольств и консульств в десятках крупных городов по всему миру, в том числе и в Таллинне.