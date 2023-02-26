В Ратуше в очередной раз чествовали маленьких таллиннцев

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, рождение ребенка – одно из важнейших событий в жизни человека. „Вручение именных свидетельств – одна из самых красивых традиций Таллинна. Этот день достоин особого внимания, зачастую на церемонию вручения свидетельств приходят всей семьей. Желаю всем семьям большого счастья!“, - сказала Бешкина.

Все маленькие таллиннцы получили в подарок от города кружку и мисочку с рисунками художницы Хелины Тильк.

На этот раз свидетельства вручены 47 малышам, родители которых выразили желание получить их в Ратуше. Большинство малышей родились в период с ноября 2022 года по январь 2023 года. Среди них 20 девочек и 27 мальчиков. В одной семье родились двойняшки, в двух семьях родился пятый ребенок, в четырех – третий ребенок.

Самыми популярными в столице именами для девочек в этот период стали Алиса, Ева, София, Оливия. Самыми популярными именами для мальчиков стали Марк, Хуго, Лев, Максим и Кристофер.

Впервые церемония вручения именных свидетельств в Ратуше состоялась 10 мая 2002 года.