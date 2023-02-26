70% жителей Эстонии не получали прибавки к зарплате в течение последних шести месяцев

Исследование Ferratum Insights показывает, как инфляция влияет на потребителей в 13 европейских странах. Как свидетельствуют результаты исследования, за последние шесть месяцев заработная плата повысилась только у 30% жителей Эстонии. В то же время в течение последних трех месяцев у 39% возникли трудности со своевременной оплатой счетов.



C 2000 по 2022 год уровень инфляции в Европейском союзе в среднем составлял 2,22%. В октябре 2022 года уровень инфляции достиг исторического максимума в 11,50%. Исследование провели среди лиц в возрасте от 18 до 60 лет с низким, средним и высоким уровнем дохода. Они ответили на вопросы о своих потребительских привычках, финансовых заботах, планах экономии и инвестиционных намерениях. В исследовании принял участие 7831 респондент.

„Ferratum Insights помогает нам понять потребности наших клиентов в финансовых услугах и поддержке. Мы живем в неспокойные времена, когда инфляция со всеми сопутствующими последствиями ударила по миллионам социально незащищенных домохозяйств по всей Европе. Хотим подчеркнуть, что речь идет о действительно глобальном и общеевропейском явлении“, – сообщил исполнительный директор Ferratum Кристьян Каякас.

Если в 2021 году 39% жителей Эстонии заявили, что им не хватает денег для сбережений, то в 2022 году об этом сообщили уже 53% респондентов, то есть разница существенная. Повышение цен больше всего ощущается при оплате счетов за продукты питания и электроэнергию. Под влиянием инфляции принявшие участие в опросе жители Эстонии сократили расходы на развлечения (52%), путешествия (48%) и еду (35%).



Согласно исследованию, в Эстонии настроены несколько пессимистичнее, чем респонденты из Европы в среднем, так, лишь 26% считают, что в 2023 году их финансовое положение улучшится (средний показатель по Европе – 30,3%). Эстонские потребители не исключают взятия кредита на оплату счетов за электричество и покрытие роста расходов на продукты питания. Большинство обеспокоено повышением стоимости продуктов питания.