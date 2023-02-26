Таллинн и Тарту развивают единую платформу по услугам мобильности
Целью создания приложения для смартфонов, которое комбинировало бы различные услуги мобильности, является объединение систем поставщиков услуг общественного транспорта, транспортных средств, электросамокатов и прочих услуг этой сферы в Таллинне и Тарту в единую платформу планирования маршрутов, а также предоставление возможности оплачивать проезд сразу одним общим платежом.
„Нашей целью является создание платформы, которая помогла бы каждому человеку комбинировать различные способы передвижения наиболее удобным для него образом, чтобы прибыть в пункт назначения, - сказал вице-мэр Таллинна Танель Кийк. – Для этого нужно связать инфосистемы всех предприятий общественного транспорта и других поставщиков услуг мобильности, чтобы объединяющее их приложение могло бы прокладывать маршруты с учетом потребностей конкретного пользователя. Помимо автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов эта платформа должна включать также, например, услуги такси и аренды самокатов“.
Тендер на развитие единой платформы услуг мобильности Таллинна и Тарту выиграло общее предложение предприятий, в число которых входят стартап из Латвии, занимающийся созданием транспортных решений mobility.delivered, поставщик услуги мобильных платежей Mobilly и развивающее геоинфосистемы предприятие Jāņa Sēta.
Руководитель ведущего партнера выигравшего тендер консорциума mobility.delivered Яанис Мейранс отметил, что проект развития услуг мобильности дает возможность привнести знания и инновационные решения предприятия в транспортный сектор. „Интегрирование различных видов транспорта в единую систему чрезвычайно интересна. Нашей конечной целью является значительное положительное влияние на способы передвижения людей, что соответствует нашей концепции революционного изменения транспортировки для сообществ повсеместно, - сказал Мейранс. – Мы убеждены, что жители Таллинна и Тарту, а также гости этих городов оценят наши усилия, направленные на создание удобной и экологичной услуги для планирования повседневных поездок“.
Объем договора составляет 120 000 евро, к этой сумме будет добавлен налог с оборота. Половину стоимости тендера покрывает Европейский фонд регионального развития посредством поддержки тендеров на продвижение инноваций, вторую половину покрывают совместно Таллинн и Тарту, доля финансирования проекта со стороны Таллинна составляет одну треть, а Тарту – одна шестая часть.
Долгосрочная стратегия „Таллинн 2035“ предусматривает, что большая часть населения столичного региона в будущем будет передвигаться при помощи быстрого и доступного общественного транспорта, на велосипедах или пешком, а мобильность станет удобной для пользователей услугой, которая позволит удобно и экологично комбинировать различные способы передвижения. Услуга комбинированной мобильности (mobility as a service - MaaS) создает удобную и экологичную альтернативу для пользователей автотранспорта и способствует разнообразию способов передвижения, снижая плотность движения.
Проект развития единой платформы услуг мобильности Таллинна и Тарту реализуется при поддержке Европейского фонда регионального развития.