Таллинн и Тарту развивают единую платформу по услугам мобильности

Целью создания приложения для смартфонов, которое комбинировало бы различные услуги мобильности, является объединение систем поставщиков услуг общественного транспорта, транспортных средств, электросамокатов и прочих услуг этой сферы в Таллинне и Тарту в единую платформу планирования маршрутов, а также предоставление возможности оплачивать проезд сразу одним общим платежом.

„Нашей целью является создание платформы, которая помогла бы каждому человеку комбинировать различные способы передвижения наиболее удобным для него образом, чтобы прибыть в пункт назначения, - сказал вице-мэр Таллинна Танель Кийк. – Для этого нужно связать инфосистемы всех предприятий общественного транспорта и других поставщиков услуг мобильности, чтобы объединяющее их приложение могло бы прокладывать маршруты с учетом потребностей конкретного пользователя. Помимо автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов эта платформа должна включать также, например, услуги такси и аренды самокатов“.

Тендер на развитие единой платформы услуг мобильности Таллинна и Тарту выиграло общее предложение предприятий, в число которых входят стартап из Латвии, занимающийся созданием транспортных решений mobility.delivered, поставщик услуги мобильных платежей Mobilly и развивающее геоинфосистемы предприятие Jāņa Sēta.