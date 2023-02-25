На сайте Таллинна теперь более доступно представлена информация о зонах историко-культурной застройки

По словам вице-мэра Мадле Липпус, залогом развития и сохранения зон историко-культурной застройки являются сознательные, ценящие наследие горожане. „Упрощенная и доступнее представленная информация на сайте Таллинна дает обзор общего значения зон историко-культурной застройки и особенностей каждой конкретной зоны, заслуживающих сохранения. Так становятся более понятными ожидания города в отношении сохранения этих объектов“, - сказала Липпус.

В информации о районах историко-культурной застройки указаны ссылки на общую планировку и тематическую планировку, которые устанавливают действующие в районе условия охраны и пользования. Каждый район имеет отельную ссылку, отмечены ссылки на планировки и карты ценных объектов и памятников культуры в зонах историко-культурной застройки.

Существенно дополнены и разделены по категориям инструкции (на эстонском) по планированию строительных работ и составлению строительных проектов в зонах историко-культурной застройки. С целью бережного отношения к архитектурному наследию разработаны общие рекомендации и условия, которые уточняются при рассмотрении конкретного объекта - его архитектурной ценности, технического состояния, объема работ по реконструкции, а также целей и установленных планировкой условий охраны и пользования.

В общей сложности в Таллинне расположена 21 зона историко-культурной застройки, они находятся во всех районах столицы за исключением Хааберсти и Мустамяэ. Целью города является сохранение целостной среды этих зон ввиду исторически сформированной структуры планирования, вида застройки, единой характерной архитектуры и озеленения.

Для реставрации расположенных в этих зонах зданий можно ходатайствовать о городской субсидии на реставрацию. Прием ходатайств заканчивается 13 марта.

Информация о столичных зонах историко-культурной застройки доступна на эстонском языке по этой ссылке .

Все таллиннские зоны историко-культурной застройки, ценные объекты и государственные памятники отмечены на вэб-карте .