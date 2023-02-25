ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (367-й день) | Украина создаст двухкилометровую минную полосу на границах с Россией и Беларусью

Евросоюз принял десятый пакет санкций в отношении России. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. Под санкции, среди прочих, попали: врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков, заместитель гендиректора „Первого канала“ Кирилл Клейманов, а также три российских банка - „Тинькофф“, Альфа-банк и Росбанк. Кроме того, в пакет санкций вошли новые ограничения на импорт российской продукции, а также запрет еще ряда пропагандистских СМИ (среди них RT Arabic и Sputnik Arabic).

Санкционный список расширила также Канада. Под санкции, среди прочих, попали члены семьи заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева - его супруга Светлана и сын Илья, заместитель премьер-министра РФ Михаила Мишустина - Андрей Белоусов, хоккеист Владислав Третьяк, а также космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая (все трое являются депутатами российской Госдумы).

Президент США Джо Байден заявил, что план Китая по мирному урегулированию войны в Украине выгоден только для России. "Путин аплодирует ему, как же он может быть чем-то хорошим? Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если следовать китайскому плану“, — сказал Байден. Президент США также назвал „нерациональной“ саму идею того, что Китай пытается участвовать в переговорах об исходе „тотально несправедливой войны“ для Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что сейчас Украина не нуждается в истребителях F-16, несмотря на многократные просьбы об их передаче со стороны Киева и его партнеров в Восточной Европе.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что расширит до 2 км и заминирует полосу вдоль украино-российской и украино-белорусской границы.

По данным британского Минобороны, у России, вероятно, практически закончился запас иранских боевых беспилотников „Шахед“. За последние 10 дней не было зафиксировано ни одного случая их использования российской армией.

В течение дня многочисленные тегеграм-каналы публиковали сообщения о подрыве дамбы в Бахмуте. Подрыв дамбы интерпретируется как попытка остановить наступление россиян.

В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине. Как пишет „Суспильне Херсон“, мина сработала возле села Добрянка Высокопольской общины, когда двое жителей работали в поле. Оба погибли на месте.

Суд в Тобольске Тюменской области арестовал 15-летнего школьника, который, по версии следствия, планировал устроить пожар в военкомате. Школьника, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона, обвиняют в подготовке теракта.

Британия выделит 10 млн фунтов на проведение „Евровидения-2023“. Около трех тысяч бесплатных билетов будут забронированы для украинцев, которые вынуждены были покинуть свою страну и находятся в Британии.

Польша сообщила о прекращении поставок нефти по трубопроводу „Дружба“. Нефть по трубопроводу „Дружба“ поставляется также в Германию, Венгрию, Чехию и Словакию. C 5 декабря Евросоюз отказался от закупок российской нефти, с 5 февраля остановил покупку нефтепродуктов. Однако санкции не коснулись экспорта по „Дружбе“.

Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. "Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН“, - заявил МИД Казахстана. Астана выступает за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны „проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации“. При этом в заявлении МИД Казахстана подчеркивается важность соблюдения принципа „территориальной целостности“, который содержится в китайском мирном плане.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Китай 28 февраля с госвизитом. Об этом сообщило министерство иностранных дел КНР. „По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина“ Лукашенко посетит Китай с госвизитом „с 28 февраля по 2 марта“, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.