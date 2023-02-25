Военный дневник
25.02.2023, 21:06

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (367-й день) | Украина создаст двухкилометровую минную полосу на границах с Россией и Беларусью

 
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
ФОТО: Vadim Ghirda | Scanpix, Vadim Ghirda

Начался второй год войны. Подводим итоги 367-ого дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • Евросоюз принял десятый пакет санкций в отношении России. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. Под санкции, среди прочих, попали: врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков, заместитель гендиректора „Первого канала“ Кирилл Клейманов, а также три российских банка - „Тинькофф“, Альфа-банк и Росбанк. Кроме того, в пакет санкций вошли новые ограничения на импорт российской продукции, а также запрет еще ряда пропагандистских СМИ (среди них RT Arabic и Sputnik Arabic).

  • Санкционный список расширила также Канада. Под санкции, среди прочих, попали члены семьи заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева - его супруга Светлана и сын Илья, заместитель премьер-министра РФ Михаила Мишустина - Андрей Белоусов, хоккеист Владислав Третьяк, а также космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая (все трое являются депутатами российской Госдумы).

  • Президент США Джо Байден заявил, что план Китая по мирному урегулированию войны в Украине выгоден только для России. "Путин аплодирует ему, как же он может быть чем-то хорошим? Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если следовать китайскому плану“, — сказал Байден. Президент США также назвал „нерациональной“ саму идею того, что Китай пытается участвовать в переговорах об исходе „тотально несправедливой войны“ для Украины.

  • Президент США Джо Байден заявил, что сейчас Украина не нуждается в истребителях F-16, несмотря на многократные просьбы об их передаче со стороны Киева и его партнеров в Восточной Европе.

  • Государственная пограничная служба Украины сообщила, что расширит до 2 км и заминирует полосу вдоль украино-российской и украино-белорусской границы.

  • По данным британского Минобороны, у России, вероятно, практически закончился запас иранских боевых беспилотников „Шахед“. За последние 10 дней не было зафиксировано ни одного случая их использования российской армией.

  • В течение дня многочисленные тегеграм-каналы публиковали сообщения о подрыве дамбы в Бахмуте. Подрыв дамбы интерпретируется как попытка остановить наступление россиян.

  • В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине. Как пишет „Суспильне Херсон“, мина сработала возле села Добрянка Высокопольской общины, когда двое жителей работали в поле. Оба погибли на месте.

  • Суд в Тобольске Тюменской области арестовал 15-летнего школьника, который, по версии следствия, планировал устроить пожар в военкомате. Школьника, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона, обвиняют в подготовке теракта.

  • Британия выделит 10 млн фунтов на проведение „Евровидения-2023“. Около трех тысяч бесплатных билетов будут забронированы для украинцев, которые вынуждены были покинуть свою страну и находятся в Британии.

  • Польша сообщила о прекращении поставок нефти по трубопроводу „Дружба“. Нефть по трубопроводу „Дружба“ поставляется также в Германию, Венгрию, Чехию и Словакию. C 5 декабря Евросоюз отказался от закупок российской нефти, с 5 февраля остановил покупку нефтепродуктов. Однако санкции не коснулись экспорта по „Дружбе“.

  • Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. "Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН“, - заявил МИД Казахстана. Астана выступает за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны „проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации“. При этом в заявлении МИД Казахстана подчеркивается важность соблюдения принципа „территориальной целостности“, который содержится в китайском мирном плане.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Китай 28 февраля с госвизитом. Об этом сообщило министерство иностранных дел КНР. „По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина“ Лукашенко посетит Китай с госвизитом „с 28 февраля по 2 марта“, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

  • Встреча G20 завершилась без итоговой декларации. Прийти к компромиссу по итоговому заявлению помешали представители Китая и России, а расхождения касались двух пунктов — осуждения российского вторжения в Украины в качестве войны, а также по пункту о списании долгов бедным странам. По данным агентства, участники встречи не смогли договориться о включении в итоговый документ слова „война“.

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