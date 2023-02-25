Иллюзия большинства. Как за год изменилось мнение россиян о войне в Украине?

„По ответу на этот вопрос не очень понятно, что на самом деле у человека в голове. Кто-то из тех, кто поддерживает, уже на фронт добровольцем едет, а кто-то просто подсознательно присоединяется к большинству, а для кого-то это способ сказать „я нормальный, я патриот“, а кто-то на самом деле говорит совсем не то, что думает, потому что опасается репрессий“, - поясняет Миняйло.

По словам эксперта, сейчас бесполезно задавать респондентам вопрос: вы поддерживаете „специальную военную операцию“ или не поддерживаете?

Как поясняет основатель исследовательского проекта Алексей Миняйло, многие стандартные инструменты, использовавшиеся в мирное время для выявления общественного мнения, в условиях войны не работают.

Согласно результатам недавнего исследования проекта, ядро группы поддержки войны и ядро противников войны приблизительно равны и гораздо малочисленнее, чем следует из данных ВЦИОМ: 22% (поддерживающих) и 20,1% (не поддерживающих) от всех респондентов соответственно.

Результаты исследования независимого проекта „Хроники“ говорят о том, что поддержка россиянами войны против соседнего государства на самом деле может быть не столь массовой.

В исследовании говорится, что 2022 год „ознаменовался усилением консолидации российского общества вокруг главы государства“, а отношение россиян к акциям протеста „стабилизировалось“ и протестный потенциал не превышает 12% уже многие месяцы.

За день до послания президента ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о поддержке россиянами „СВО“ в Украине. В публикации ВЦИОМ утверждается, что решение о проведении „операции“ поддерживают 68% респондентов (в прошлом феврале - 65%), а тех, кто не поддерживает - всего 20% (в феврале 2022 года - 25%).

„Наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса“, - сказал Путин.

Российский президент Владимир Путин , выступая с посланием Федеральному собранию, поблагодарил россиян за поддержку так называемой „специальной военной операции“. По его словам, „СВО“ поддерживают „абсолютное большинство“ его соотечественников.

Для того чтобы выяснить, что на самом деле думают о „СВО“ россияне, социологам проекта „Хроники“ пришлось изменить подход к опросу. В последнем исследовании для выявления „ядра“ поддержки социологи задавали три вопроса: о поддержке „СВО“, об условиях вывода войск и приоритетах расходования бюджетных средств в России.

„Как Дудь с Кучерой“, или Кто такие сторонники „СВО“

В число сторонников войны попали те, кто дал „провоенные“ ответы на все три вопроса.

„Это те, кто сказал: да, я поддерживаю [специальную военную операцию]. Те, кто не поддержал бы решение Путина вывести войска без достижения военных целей. И это те, кто считает, что сейчас для страны приоритетом являются расходы на армию“, - поясняет основатель проекта „Хроники“.

По его словам, те люди, которые таким образом ответили на все три вопроса - это те респонденты, у кого есть хоть какая-то последовательная позиция, и именно их можно считать последовательными сторонниками войны в Украине.

„Понятно, что если вступить с ними в дискуссию, то, наверное, со многими получится, как с Кучерой у Дудя, но все-таки у этих людей есть какая-то позиция“, - рассуждает Алексей Миняйло.

В группу противников войны, соответственно, были включены те респонденты, которые сказали, что выступают против „СВО“, что поддержали бы решение о выводе войск без достижения военных целей и что приоритетным для страны должны быть не военные расходы, а финансирование социальных проектов.

Немногим менее 58% респондентов не относятся ни к последовательным сторонникам „СВО“, ни к противникам этой „военной операции“, следует из опроса проекта „Хроники“.

Достаточно большое число респондентов - 12,7% - сказали, что не хотели бы отвечать на вопрос о поддержке „СВО“. Значительная часть отказов связана со страхом репрессий или каких-то негативных последствий из-за высказанного мнения, отмечают социологи проекта.