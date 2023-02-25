ВИДЕО | Артист балета Евгений Гриб: я советую всем учить эстонский язык

Евгений Гриб танцевал ведущие партии во многих постановках как в театре „Эстония“, так и в „Ванемуйне“, а также работал хореографом. На вопрос, нужно ли продвигать русскую культуру в Эстонии, он ответил: "Мне кажется, всегда нужно это делать. Но без какого- то напряжения и напора“.

"Если ты расположен к людям одинаково, ты не должен чувствовать проблем. Я хорошо знаю эстонский язык, я учился на нем и советую другим учить эстонский язык, потому что он всегда нужен - мы же живем в Эстонии. Если у тебя есть язык, если у тебя есть общение, то и нет никаких границ“, - сказал он.